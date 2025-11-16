logo pulso
Gaby Spanic y su nuevo rostro

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Gaby Spanic no tiene problemas para revelar sus secretos estéticos; la actriz de 51 años, recordada por su protagónico en la telenovela de 1988 “La usurpadora”, sorprendió a sus seguidores en redes tras aparecer con su rostro de antes y después de someterse a varios procedimientos estéticos que la rejuvenecieron.

La venezolana, quien antes de incursionar en las telenovelas, participó en certamen Miss Venezuela en 1992, compartió en sus redes sociales el cambio en su rostro tras someterse a varios arreglitos con los que modificó su rostro por completo.

Spanic se sometió a una armonización facial en una clínica en São Paulo, donde le hicieron lifting, relleno de labios, de pómulos, aumento de mentón, y láser táctil para lograr un rostro más firme y rejuvenecido. El nombre de la actriz, un rostro conocido en México, principalmente por interpretar a villanas de telenovela, como Paola Bracho en “La usurpadora”, se volvió tendencia por lo bien que luce en la foto que compartió en redes sociales.

