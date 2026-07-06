logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Fotogalería

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gallagher celebra triunfo de Inglaterra y responde en X

La selección mexicana fue eliminada tras un partido intenso contra Inglaterra

Por El Universal

Julio 06, 2026 11:32 a.m.
A
Gallagher celebra triunfo de Inglaterra y responde en X
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Liam Gallagher, quien vaticinaba que Inglaterra le ganaría a México, con un marcador 5-0, celebró en X el triunfo de su selección y aprovechó para contestar algunos comentarios de usuarios, tanto los que se unieron a su celebración, como aquellos que no coinciden con él.

      La participación de la selección mexicana en la Copa Mundial 2026 ha finalizado, luego de un partido en que los jugadores mexicanos demostraron su gran desempeño, Javier Aguirre "El Vasco" y su equipo se despidieron, abatidos, pero con la frente en alto.

      Y, mientras miles de aficionados mexicanos lamentaba la derrota, el cantante de Oasis, quien se había mostrado convencido de que sería su país quien pasaría a cuartos de final, no dudó en recurrir a sus redes sociales para recordar su vaticinio y es que, aúnque no acertó al marcador (3/2, favor Inglaterra), fueron los británicos los que salieron avantes.

      "It´s hard work that singing Harry Kane, cmon ENGLAND, cmon ´WONDERWALL´" ("Es un trabajo duro el de cantar ¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos ´Wonderwall´"), escribió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este tuit recibió miles de reacciones y múltiples comentarios, entre ellos, de algunos usuarios mexicanos que, molestos por la salida de nuestra selección, desahogaron su ira en contra del intérprete de "Rock ´N´ Roll Star", diatribas a las que Gallagher reaccionó casi con inmediatez.

      Una joven escribió:

      "A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja".

      A lo que el músico contestó:

      "Deja de llorar desconsoladamente".

      También hubo quien lo apoyó, luego de la disputa virtual que protagonizó con Fher Olvera, el líder de Maná, quien, luego de que pronosticara un marcador que desfavorecía por completo a México, lo que llevó al cantante tapatío a exhortar a Gallagher a que se ubicase.

      "Oasis - 1 / Maná- 0, te amo, Liam".

      A lo que el menor de los Gallagher respondió:

      "Más fuerte".

      "Deja de llorar a lágrima viva", "Vi (el partido) y fue intenso", "gracias y mala suerte" y "esto es simplemente infantil" fueron otras de las respuestas que dejó a diversos comentarios del post.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gallagher celebra triunfo de Inglaterra y responde en X
      Gallagher celebra triunfo de Inglaterra y responde en X

      Gallagher celebra triunfo de Inglaterra y responde en X

      SLP

      El Universal

      La selección mexicana fue eliminada tras un partido intenso contra Inglaterra

      Del baile al silencio: el Zócalo resintió la eliminación de México
      Del baile al silencio: el Zócalo resintió la eliminación de México

      Del baile al silencio: el Zócalo resintió la eliminación de México

      SLP

      El Universal

      La fiesta mundialista terminó en tristeza tras la derrota del Tricolor ante Inglaterra en el Mundial 2026

      "PROYECTO FIN DEL MUNDO" LLEGA A PRIME VIDEO
      "PROYECTO FIN DEL MUNDO" LLEGA A PRIME VIDEO

      "PROYECTO FIN DEL MUNDO" LLEGA A PRIME VIDEO

      SLP

      El Universal

      AL TOPE DE LA TAQUILLA
      AL TOPE DE LA TAQUILLA

      AL TOPE DE LA TAQUILLA

      SLP

      AP

      LA PELÍCULA RECAUDÓ 36,4 MDD EN VENTA DE ENTRADAS DEL FIN DE SEMANA FESTIVO EN NORTEAMÉRICA, PARA UBICARSE AL TOPE DE LA TAQUILLA Y DERROTAR A "TOY STORY 5"