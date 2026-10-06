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Morena celebra 15 años con evento en Auditorio Nacional

La presidenta nacional Ariadna Montiel resaltó el compromiso de Morena con el bienestar del pueblo mexicano.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 01:13 p.m.
A
Morena celebra 15 años con evento en Auditorio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó en conferencia de prensa que mañana miércoles a las 17 horas se llevará a cabo un "festejo" en el Auditorio Nacional como parte de la celebración del 15 aniversario de la fundación del partido guinda.

      Morena festeja 15 años en el Auditorio Nacional

      "Vamos a hacer un recordatorio de aquella asamblea constitutiva inicial con la que nació (Morena) en 2011 y vamos a reunirnos con compañeras, compañeros que venimos caminando desde hace muchos años juntos (...) hemos cumplido con el pueblo de México y que Morena ha traído bienestar y la felicidad de nuestro pueblo y a seguir trabajando, vamos a seguir luchando toda la vida", expresó al celebrar la publicación del libro "Pueblo" del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

      Presentación del libro "Pueblo" y legado de López Obrador

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      En conferencia de prensa, Reyes Montiel mostró el libro del exmandatario y celebró sus palabras, pues "deja lecciones a la militancia, a los activistas, a los políticos", a pesar de su decisión de retirarse de la vida pública del país. La presidenta de Morena felicitó a López Obrador y aseguró que dejó un legado ético para integrantes de Morena.

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