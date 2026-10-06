Morena celebra 15 años con evento en Auditorio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó en conferencia de prensa que mañana miércoles a las 17 horas se llevará a cabo un "festejo" en el Auditorio Nacional como parte de la celebración del 15 aniversario de la fundación del partido guinda.

Morena festeja 15 años en el Auditorio Nacional

"Vamos a hacer un recordatorio de aquella asamblea constitutiva inicial con la que nació (Morena) en 2011 y vamos a reunirnos con compañeras, compañeros que venimos caminando desde hace muchos años juntos (...) hemos cumplido con el pueblo de México y que Morena ha traído bienestar y la felicidad de nuestro pueblo y a seguir trabajando, vamos a seguir luchando toda la vida", expresó al celebrar la publicación del libro "Pueblo" del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Presentación del libro "Pueblo" y legado de López Obrador

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En conferencia de prensa, Reyes Montiel mostró el libro del exmandatario y celebró sus palabras, pues "deja lecciones a la militancia, a los activistas, a los políticos", a pesar de su decisión de retirarse de la vida pública del país. La presidenta de Morena felicitó a López Obrador y aseguró que dejó un legado ético para integrantes de Morena.