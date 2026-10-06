Avalan comparecencias de funcionarios, sin réplicas

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Las comparecencias por el Quinto Informe de Gobierno se realizarán sin réplica ni contrarréplica de las y los diputados, bajo un formato que limitará cada encuentro a un posicionamiento inicial de 15 minutos y una ronda de preguntas y respuestas.

El ejercicio se desarrollará del 19 al 21 de octubre con la visita de titulares de 10 dependencias estatales.

El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, confirmó que no habrá una segunda intervención después de las respuestas de los funcionarios. "No, es 15 minutos de posicionamiento, pregunta y respuesta", precisó al ser cuestionado sobre la posibilidad de incorporar réplicas al formato aprobado por la Jucopo.

La agenda arrancará el lunes 19 con Guadalupe Torres Sánchez, de la Secretaría General de Gobierno; Rosario Martínez Galarza, de Sedesore; Roxanna Hernández Ramírez, de la Secretaría de las Mujeres; y Mario García Valdez, de Desarrollo Económico.

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El martes 20 comparecerán Ariadna Vidal, de Finanzas; Luis Grimaldo Limón, de Seduvop; y Daisy Maribel López Sierra, de Educación.

El miércoles 21 será el turno de Leticia Gómez Ordaz, de Salud; Jesús Juárez Hernández, de Seguridad y Protección Ciudadana; y Araceli Martínez Acosta, de Comunicaciones y Transportes. Con este calendario, la glosa concentra en tres días la revisión de las principales áreas de la administración estatal.

Fuera de este calendario quedó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuya comparecencia sí fue aprobada por la Jucopo a propuesta del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero se realizará después de la glosa y todavía sin fecha.

Serrano Cortés señaló que, por ahora, no hay otros funcionarios u organismos contemplados, aunque la Jucopo podría recibir nuevas solicitudes durante las próximas reuniones.