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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas en Siberia encendió las alertas después de que trascendiera que pudo haber estado expuesta a la peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo. Sin embargo, las autoridades rusas aseguran que no se han encontrado rastros de la enfermedad y sostienen que la situación permanece bajo control.

Muerte de técnica laboratorio en Siberia por posible peste neumónica

El caso corresponde a Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk. La posibilidad de que hubiera contraído peste pulmonar provocó inquietud debido a que esta variante de la enfermedad puede transmitirse entre personas mediante las secreciones respiratorias.

Asimismo, el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, señaló que la causa de muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada".

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¿Qué es la peste neumónica y por qué preocupa?

La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta directamente al tejido pulmonar. De acuerdo con información médica de la Universidad de Navarra, se diferencia de las formas bubónica y septicémica por la localización de la infección y, especialmente, por su capacidad para transmitirse de una persona a otra mediante gotículas respiratorias.

Mientras que otras formas de peste están relacionadas con vectores o con el contacto con animales infectados, la peste neumónica puede generar una cadena de transmisión exclusivamente entre seres humanos. Esa característica hace que sea considerada la forma epidemiológicamente más peligrosa de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

La enfermedad puede comenzar de manera repentina. Según MedlinePlus, los síntomas suelen aparecer entre uno y tres días después de la exposición, mientras la infección pulmonar puede avanzar rápidamente.

Entre las manifestaciones se encuentran una tos fuerte, dificultad para respirar y dolor en el pecho, especialmente al realizar una respiración profunda. También pueden presentarse debilidad, fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.

En los cuadros graves puede aparecer expectoración con sangre y de aspecto espumoso, además de insuficiencia respiratoria y shock.

La rapidez con la que puede evolucionar la enfermedad explica por qué la identificación temprana de un caso sospechoso y la atención médica son aspectos fundamentales.

¿Cómo se puede prevenir la peste neumónica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de las primeras medidas consiste en identificar la posible fuente de infección en el lugar donde estuvieron expuestas las personas afectadas.

Para ello, se debe prestar atención a zonas donde se haya registrado la muerte de un número inusual de animales pequeños, ya que estos episodios pueden ayudar a localizar una fuente potencial de la enfermedad.

Cuando una persona tiene peste neumónica, también es necesario reducir el riesgo de transmisión a través de las secreciones respiratorias. El uso de mascarilla puede contribuir a disminuir la propagación de las gotículas.

Además, las medidas básicas de higiene continúan siendo importantes, como lo son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar una solución a base de alcohol.