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IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de bebés

El IMSS removió a la doctora Roxana Rivera tras la muerte de cinco recién nacidos en la UCIN del Hospital General de Zona 1 en Durango.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 01:20 p.m.
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IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de bebés
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la destitución de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada en Durango, tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1.

      Destitución y nuevo nombramiento

      Será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, a partir de este 6 de octubre, quien se desempeñó como titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, desde julio de 2025.

      A finales de septiembre de 2026, los padres de cinco recién nacidos que murieron en el HGZ número 1, en Durango, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continúa con las investigaciones.

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      Perfil y prioridades del nuevo delegado

      El doctor Nevárez cuenta con 29 años de trayectoria institucional. Conoce ampliamente la operación de los servicios de salud del instituto en el estado, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. También ocupó ese cargo en Baja California Sur y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo.

      Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

      "Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso", señaló el IMSS a través de un comunicado.

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