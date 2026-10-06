Senado reconoce trayectoria de Sonora Santanera en sesión especial
El Senado destacó la influencia internacional y legado cultural de Sonora Santanera.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Partido Verde y de Morena hicieron una pausa en sus habituales actividades para dar espacio a la música de la Sonora Santanera, icónica agrupación que cumple 71 años de haber sido creada.
Senado reconoce trayectoria de Sonora Santanera
A iniciativa del senador verde Luis Alfonso Silva Romo, la sede de la cámara alta abrió sus puertas a las trompetas, el piano, los timbales, las maracas y las voces que han hecho popular muchas melodías a lo largo de siete décadas, diez de las cuales retumbaron en el espacio legislativo, entre ellas Cabaretera, Perfume de Gardenias, La Boa y Luces de Nueva York.
El reconocimiento fue recibido por la hija de Carlos Colorado, fundador de la Sonora Santanera, Norma Yolanda Colorado, y Gilberto Navarrete, quien actualmente encabeza la agrupación.
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"El Senado de la República otorga el presente reconocimiento a la Sonora Santanera por más de 70 años de existencia como agrupación de Música Tropical en México, siendo un ejemplo de digna proyección a nivel internacional", dice el pergamino.
Testimonios y agradecimientos en el Senado
Con nostalgia, la hija de Carlos Colorado agradeció "a todo el pueblo mexicano que a través de todos estos años sigue en el gusto de todos ustedes la institución Sonora Santanera".
"Para mí ha sido un gran orgullo, pero sobre todo una gran responsabilidad llevar el nombre de quien hizo esto, le debemos a Carlos Colorado todo esto, toda su música, porque realmente gracias a él seguimos viviendo, seguimos existiendo y su música sigue adelante", afirmó visiblemente emocionada.
Por su parte, el senador Silva Romo dijo que "es muy significativo que todos estemos aquí para entregar este merecido reconocimiento a la Sonora Santanera de Carlos Colorado con su María Fernanda, una de las bandas más irónicas de la música mexicana, con más de 71 años de carrera artística".
"¿Quién no ha gozado una fiesta? ¿Quién no ha recordado un amor? ¿Quién no ha celebrado un bautizo, una boda? ¿Y quién no también recuerda con añoranza a nuestros seres queridos que ya partieron, con una canción de la Sonora Santanera?", destacó.
Al evento asistieron también los senadores del PVEM Juanita Guerra y María del Rocío Corona Nakamura, así como Margarita Valdez, de Morena, quienes desde sus asientos cantaron algunas de las melodías.
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