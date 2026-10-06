Efigenia Ramos aclara destino de herencia de Silvia Pinal

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Efigenia Ramos aclara que, si llegase a perder la vida, la parte de la herencia de Silvia Pinal, que le corresponde, será legada a Aldo, su único hijo, con quien, en la actualidad, comparte un negocio de comida, su medio principal de subsistencia.

"Efi", la exasistente de doña Silvia fue captada en compañía de su abogado, el licenciado Gerardo Rincón; Ramos y su representante se reunieron para ajustar algunos pormenores relacionados a la demanda interpuesta en contra de Mayela Laguna.

Efigenia Ramos enfrenta aneurisma cerebral y demanda legal

Sin embargo, "Efi" se encontraba más preocupada por otros asuntos pues, como confió a la prensa, hace sólo unos días, sus doctores la diagnosticaron con otro aneurisma cerebral, el cual se encontraría en una parte de difícil acceso para sus doctores.

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"Tengo muchos problemas de salud, como ya lo saben ustedes. Me encontraron otro aneurisma, desde el año pasado, pero no me lo habían comentado, apenas en la consulta a la que fui, ahora en septiembre", explicó.

Ramos tendrá que ser sometida a nuevas pruebas clínicas, para que los expertos sepan cuál es el tratamiento más óptimo en este caso.

"Me dijeron que ahorita tenían que hacerme otros estudios para ver si operan porque, está en un lugar muy difícil, yo pregunté cómo lo habían descubierto, (y me dijeron) ´desde el otro estudio, la última vez que entraste a quirófano, (pero) no lo pudimos operar porque estaba en un lugar muy difícil de operar´, a mí no me lo comentaron", dijo visiblemente afectada.

Entre lágrimas, Ramos reconoció que se encuentra rebasada por la presión que supone para ella saber que su vida está en riesgo, mismo motivo por lo que lidiar con la demanda en contra de Laguna sólo la hace incrementar toda aquella angustia que ahora la alberga.

"Eso sí me tiene un poco preocupada..., muy preocupada, es muy desgastante esto, no puedo tener más rencor en mi vida porque, eso, me hace daño, es difícil, muy difícil, después de tantos años, de dar tu vida, es difícil saber que en cualquier momento te vas, yo agradezco a Dios lo que me ha dado, como se lo dije en mi primera cirugía ´gracias, por darme esta vida, gracias por todo lo que he tenido´", señaló.

Herencia de Silvia Pinal pasará automáticamente a hijo Aldo

Reconoció, además, que no ha hecho su testamento pero que, en los días próximos, se encargará de ello.

Fue a raíz de esta declaración que aprovechó para explicar que, en caso de que ella llegase a morir, la herencia que le dejó doña Silvia -con la que trabajó 35 años-, pasaría, de forma automática, a ser de su hijo Aldo, sin necesidad de llevar a cabo otro procedimiento testamentario, ya que así quedó estipulado en la última voluntad legal de "la Diva del cine".

"Lo de mi testamento, yo no lo he hecho, pero lo voy hacer en estos días, antes de ir al estudio y lo de la señora Pinal, el testamento dice que, si algo me pasara a mí, eso se lo dejarían a mi hijo", precisó.

En la actualidad, "Efi" y su unigénito comparten un negocio de comida, llamado "Bistro, La Cosita", nombrado así en honor al perrito chihuahua de doña Silva, con el que se quedó, tras la muerte de la actriz.

El establecimiento fue abierto a inicios de este año; en él, Efigenia conoció a Juan Luis, su actual pareja, y el encargado de preparar las carnitas, uno de los platillos incluidos en el menú.

(A la postre, "Efi" informó que, el próximo estudio que se realizará será el 19 de noviembre; esos resultados indicarán si puede ser operada o no).