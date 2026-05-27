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BAD BUNNY DARÁ VOZ A PERSONAJE EN "TOY STORY 5"

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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BAD BUNNY DARÁ VOZ A PERSONAJE EN "TOY STORY 5"
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      Este lunes se estrenó el tráiler final de "Toy Story 5", una de las cintas más esperadas del próximo verano, y junto al adelanto también se reveló una de las sorpresas del elenco: Bad Bunny se sumará a la franquicia.

      A través de redes sociales, Pixar confirmó que el intérprete de "BaILE INolVIDABLE" prestará su voz a Pizza with Sunglasses (Pizza con lentes de sol), un nuevo personaje con forma de rebanada de pizza y lentes oscuros, aunque hasta ahora no se han revelado más detalles sobre su papel dentro de la historia.

      El anuncio fue bien recibido por los seguidores del cantante, quienes celebraron que Benito Antonio Martínez Ocasio forme parte de una de las sagas animadas más populares del cine.

      En redes sociales incluso comenzaron a circular videos antiguos del artista cuando compartía momentos de infancia y jugaba con sus juguetes, algo que muchos fans retomaron para destacar su llegada al universo de Toy Story.

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      El adelanto recupera a los personajes clásicos de la franquicia como Woody y Buzz Lightyear, quienes volverán a unir fuerzas ante una nueva amenaza.

      "Toy Story 5" llegará a las salas de cine el próximo 18 de junio.

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