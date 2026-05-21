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BAD BUNNY SU FIGURA EN CERA

Por EFE

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY SU FIGURA EN CERA

El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles. El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.

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