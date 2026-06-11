Belinda lleva voz mexicana al Mundial 2026

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Belinda es una de las caras más conocidas de México desde que inició en la actuación a corta edad y ahora tiene la responsabilidad de ser una de las voces oficiales del Mundial 2026 con "Por Ella", tema que comparte con Los Ángeles Azules.

La actriz y cantante además será una de las encargadas de participar en el show inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Banorte, ahora Ciudad de México mientras es controlado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Sobre su participación en este magno evento junto a otras figuras como Shakira, ella se dice muy emocionada y honrada de poder ser parte de la historia del mundo.

"Es un honor enorme para mí formar parte de un evento de esta magnitud, personalmente representa la oportunidad de vivir un momento histórico que une a millones de personas alrededor del mundo a través de la pasión, la emoción, la celebración", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Por otra parte, la creadora de temas como "Sapito", sabe que esta oportunidad es una que puede no repetirse, por lo que profesionalmente es uno de los momentos más importantes de su vida.

Belinda espera ser una digna representante de México ante los ojos y oídos del mundo previo a que la Selección Mexicana se mida frente al combinado de Sudáfrica por los primeros tres puntos de la justa mundialista.

"Profesionalmente es un privilegio poder representar a México en una plataforma tan importante compartiendo nuestra cultura, nuestro talento, nuestra energía con una audiencia global, sin duda es una experiencia que guardaré por siempre en mi corazón, y estaré eternamente agradecida", comenta.

Esta será la primera vez que agrupaciones y cantantes mexicanos como la propia Belinda sean parte de un evento de esta magnitud, sobre todo de manera oficial en la inauguración de una Copa del Mundo.

El primer partido de la Selección Nacional se disputará en el Estadio Ciudad de México hoy, jueves 11 de junio de 2026, en punto de las 13:00 horas.