Nueva reforma iría vs. libertad de expresión
El abogado Chessal Palau alerta que vaguedad en propuesta sobre ley de adultos mayores vulneraría a la prensa y a la libre opinión
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La iniciativa en el Congreso local para incluir la violencia digital en la Ley de Personas Adultas Mayores presenta riesgos importantes por vaguedad, exceso de amplitud y posible afectación indirecta a la libertad de expresión, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.
Iniciativa del diputado Arturo Lara para violencia digital
El abogado se refiere a una iniciativa realizada por el diputado local del PVEM Arturo Lara Rocha para incluir el concepto de violencia digital entre los tipos de conductas sancionables contra las personas de la tercera edad.
La inclusión de la fracción h en el artículo 5 de la Ley, en la que se define como violencia digital al uso de tecnologías de información y comunicación, plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones o cualquier medio electrónico para afectar la "dignidad, integridad, patrimonio, privacidad, seguridad o derechos" de los adultos mayores. También busca sancionar "el fraude digital, la suplantación de identidad, difusión indebida de información personal, hostigamiento, amenazas o cualquier otra forma de afectación cometida mediante medios digitales, independientemente de que sus efectos se produzcan en el entorno virtual o físico".
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Críticas del abogado Jorge Chessal Palau
Al respecto, Chessal Palau consideró que si bien la iniciativa parte de una preocupación válida y que es constitucionalmente válida.
"El problema aparece en la forma en que la iniciativa está redactada", indica el legista, debido a que la definición de violencia digital en la iniciativa "es tan amplia que podría terminar alcanzando conductas que no necesariamente son violentas ni ilícitas, sino expresiones protegidas por la libertad de expresión".
Agregó que la redacción de la reforma "presenta riesgos importantes por vaguedad, exceso de amplitud y posible afectación indirecta a la libertad de expresión".
También indicó que le preocupa la frase de "cualquier otra forma de afectación cometida mediante medios digitales", porque consideró que da cabida a todo lo que se pueda ocurrir.
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