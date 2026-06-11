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Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria

Féminas podrán desarrollar habilidades para consolidar sus proyectos

Por Jesús Vázquez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Integran Comité Mujeres Tejedoras de la Patria
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      Matehuala.- Con el objetivo de impulsar el trabajo creativo, artesanal y los proyectos de emprendimiento de las mujeres quedó integrado el Comité de la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria.

      En el evento estuvieron autoridades municipales y la encargada de la Secretaría de las Mujeres en el Estado, Gloria Serrato, quien dio a conocer los objetivos de este programa y los beneficios que ofrece a las participantes.

      Gloria Serrato explicó que la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria tiene como finalidad fortalecer el desarrollo económico y social de las mujeres mediante cursos de capacitación, acompañamiento en proyectos productivos y acceso a diversos apoyos que se brindan a través de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

      Asimismo, destacó que este tipo de comités permiten generar espacios de organización y colaboración entre mujeres emprendedoras, quienes podrán desarrollar habilidades que les ayuden a mejorar sus ingresos y consolidar sus proyectos.

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      Dentro del evento se entregaron las actas a quienes forman parte del Comité de la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria de Matehuala y posteriormente tomaron protesta, comprometiéndose a apoyar a todas las mujeres de Matehuala mediante la realización de talleres y otras actividades para impulsar el emprendimiento femenino.

      Dentro del evento estuvieron presentes algunas emprendedoras, quienes conocieron los beneficios y oportunidades.

       que ofrece este programa para fortalecer sus proyectos productivos.

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