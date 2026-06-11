¡ESPERA A SU SEGUNDO BEBÉ!

Maru Hunter Puente espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su segundo bebé.

Con este motivo, su mamá Maru Puente del Pozo la festejó.

Como buena anfitriona, integró detalles especiales, como lo fue una decoración con globos en tonos azules y dorado.

Ahí, compartieron su felicidad, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

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En una agradable atmósfera, Maru comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo Raúl Reta y su primogénita María Pía, para recibir al nuevo integrante de su familia, quien nacerá en días próximos, será un niño y se llamará José María

La mañana, con agradables sorpresas y ¡gran armonía!