logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPERA A SU SEGUNDO BEBÉ!

Fotogalería

¡ESPERA A SU SEGUNDO BEBÉ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene bajo vigilancia una zona en la Bahía de Campeche con potencial para desarrollar una baja presión

Por Redacción

Junio 11, 2026 07:59 a.m.
A
Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mientras tanto, para este jueves 11 de junio se pronostican precipitaciones en las cuatro regiones del estado, acompañadas de tormentas puntuales y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

       

      De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y noche. En la Zona Centro se esperan temperaturas entre 16 y 28 grados centígrados, con precipitaciones puntuales, especialmente en áreas serranas.

      Para el Altiplano se prevén temperaturas de entre 16 y 31 grados, así como lluvias y tormentas aisladas durante la noche. En la Zona Media, donde el termómetro alcanzará hasta 33 grados, también se esperan chubascos vespertinos acompañados de viento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Huasteca continuará registrando las temperaturas más elevadas del estado, con máximas de hasta 38 grados centígrados; sin embargo, la región no estará exenta de lluvias y tormentas puntuales.

       

      Protección Civil señaló que el monitoreo de la zona en la Bahía de Campeche se mantiene de forma permanente debido a que presenta condiciones favorables para evolucionar durante los próximos días, lo que podría reforzar el potencial de lluvias en territorio potosino.

      Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, encharcamientos y ráfagas de viento.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí
      Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí

      Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene bajo vigilancia una zona en la Bahía de Campeche con potencial para desarrollar una baja presión

      Defensa de Moreno inicia investigación a Serrano C.
      Defensa de Moreno inicia investigación a Serrano C.

      Defensa de Moreno inicia investigación a Serrano C.

      SLP

      Martín Rodríguez

      Esto, por usar recursos públicos para anunciar al gobierno en su periódico

      Alistan operativos por la transmisión del Mundial de Fut
      Alistan operativos por la transmisión del Mundial de Fut

      Alistan operativos por la transmisión del Mundial de Fut

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se desplegarán policías en el estadio Libertad y el C. Histórico

      Interapas incrementa recaudación
      Interapas incrementa recaudación

      Interapas incrementa recaudación

      SLP

      Rolando Morales

      Ingresó más por recursos por prestación de servicios y el reintegro del ISR