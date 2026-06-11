Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí
La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene bajo vigilancia una zona en la Bahía de Campeche con potencial para desarrollar una baja presión
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Mientras tanto, para este jueves 11 de junio se pronostican precipitaciones en las cuatro regiones del estado, acompañadas de tormentas puntuales y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y noche. En la Zona Centro se esperan temperaturas entre 16 y 28 grados centígrados, con precipitaciones puntuales, especialmente en áreas serranas.
Para el Altiplano se prevén temperaturas de entre 16 y 31 grados, así como lluvias y tormentas aisladas durante la noche. En la Zona Media, donde el termómetro alcanzará hasta 33 grados, también se esperan chubascos vespertinos acompañados de viento.
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La Huasteca continuará registrando las temperaturas más elevadas del estado, con máximas de hasta 38 grados centígrados; sin embargo, la región no estará exenta de lluvias y tormentas puntuales.
Protección Civil señaló que el monitoreo de la zona en la Bahía de Campeche se mantiene de forma permanente debido a que presenta condiciones favorables para evolucionar durante los próximos días, lo que podría reforzar el potencial de lluvias en territorio potosino.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, encharcamientos y ráfagas de viento.
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