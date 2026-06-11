Vigilan posible formación ciclónica que podría dejar más lluvias en San Luis Potosí

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Mientras tanto, para este jueves 11 de junio se pronostican precipitaciones en las cuatro regiones del estado, acompañadas de tormentas puntuales y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde y noche. En la Zona Centro se esperan temperaturas entre 16 y 28 grados centígrados, con precipitaciones puntuales, especialmente en áreas serranas.

Para el Altiplano se prevén temperaturas de entre 16 y 31 grados, así como lluvias y tormentas aisladas durante la noche. En la Zona Media, donde el termómetro alcanzará hasta 33 grados, también se esperan chubascos vespertinos acompañados de viento.

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La Huasteca continuará registrando las temperaturas más elevadas del estado, con máximas de hasta 38 grados centígrados; sin embargo, la región no estará exenta de lluvias y tormentas puntuales.

Protección Civil señaló que el monitoreo de la zona en la Bahía de Campeche se mantiene de forma permanente debido a que presenta condiciones favorables para evolucionar durante los próximos días, lo que podría reforzar el potencial de lluvias en territorio potosino.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, encharcamientos y ráfagas de viento.