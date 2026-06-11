PATRICK BRUEL IMPUTADO POR VIOLACIÓN
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El célebre cantante Patrick Bruel, un auténtico ídolo musical francés en la década de los 90, quedó este miércoles imputado por presuntos delitos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, pero se le concedió la libertad bajo control judicial, informaron medios locales.
El también actor, de 67 años, estaba en detención provisional desde el lunes y esta tarde declaró ante un juez de instrucción, interrogatorio que condujo a su imputación por las denuncias de un total de nueve víctimas, si bien hay otras cuatro más que también estudia la Justicia.
La Fiscalía había pedido, además de la inculpación de Bruel, que permaneciera provisionalmente encarcelado, pero la Justicia optó por concederle la libertad bajo control judicial.
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