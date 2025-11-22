Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"
Ambas sorprendieron con un momento de cercanía
Belinda, expareja de Christian Nodal, y Cazzu, madre de la hija del cantante, se mostraron cercanas durante la presentación de la revista GQ en la Ciudad de México, intercambiando palabras y compartiendo un momento que los fans interpretaron como un acto de sororidad.
¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?
Belinda, Maluma, Cazzu y Diego Luna encabezaron la gala en CDMX.
A través de sus historias de Instagram, Belinda presumió la buena relación y el "click" que hizo con la rapera argentina. Más tarde, publicó un álbum de fotos acompañado del mensaje: "Especial fue la velada, compartida con personas a las que quiero y respeto tanto", además de agradecer el reconocimiento como Mujer del Año y dedicar un homenaje a las "mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos".
También añadió una reflexión simbólica: "Pienso en María Magdalena, una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla". Aunque no mencionó directamente a Cazzu, los seguidores interpretaron el mensaje como un gesto de agradecimiento hacia ella.
