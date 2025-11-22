logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"

Ambas sorprendieron con un momento de cercanía

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 08:33 a.m.
A
Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"

Belinda, expareja de Christian Nodal, y Cazzu, madre de la hija del cantante, se mostraron cercanas durante la presentación de la revista GQ en la Ciudad de México, intercambiando palabras y compartiendo un momento que los fans interpretaron como un acto de sororidad.

LEA TAMBIÉN

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

Belinda, Maluma, Cazzu y Diego Luna encabezaron la gala en CDMX.

A través de sus historias de Instagram, Belinda presumió la buena relación y el "click" que hizo con la rapera argentina. Más tarde, publicó un álbum de fotos acompañado del mensaje: "Especial fue la velada, compartida con personas a las que quiero y respeto tanto", además de agradecer el reconocimiento como Mujer del Año y dedicar un homenaje a las "mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos".

También añadió una reflexión simbólica: "Pienso en María Magdalena, una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla". Aunque no mencionó directamente a Cazzu, los seguidores interpretaron el mensaje como un gesto de agradecimiento hacia ella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"
Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"

Belinda y Cazzu sorprenden con gesto de respeto y cercanía en evento de "GQ"

SLP

El Universal

Ambas sorprendieron con un momento de cercanía

La doble victoria de Fátima Bosch en Miss Universo
La doble victoria de Fátima Bosch en Miss Universo

La doble victoria de Fátima Bosch en Miss Universo

SLP

AP

La mexicana no sólo compitió contra sus contrincantes, sino contra el machismo en la organización del concurso

El Grinch invade hotel en EUA
El Grinch invade hotel en EUA

El Grinch invade hotel en EUA

SLP

EFE

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?
¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

¿Quiénes brillaron en los premios Men of the Year 2025 de GQ México?

SLP

El Universal

Belinda, Maluma, Cazzu y Diego Luna encabezaron la gala en CDMX.