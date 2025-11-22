El Grinch invade hotel en EUA

El resort de Universal en Orlando (Florida) inició este viernes su temporada navideña, que se prolongará hasta el 4 de enero de 2026, con una programación de nuevas actividades y espectáculos de Harry Potter y El Grinch dentro de sus parques temáticos, incluyendo Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe.

Entre las principales atracciones destaca ‘Christmas in The Wizarding World of Harry Potter’, que sumerge al público en el mundo mágico de J.K. Rowling mediante actuaciones musicales con temática navideña e incluye el espectáculo nocturno ‘The Magic of Christmas at Hogwarts Castle’, informó la compañía en un comunicado.

Los visitantes podrán visitar también la atracción ‘Grinchmas’, ambientada en el universo de ‘El Grinch’, del escritor infantil Dr. Seuss, donde se podrán encontrar con los personajes de Who-ville, la ciudad ficticia donde viven los protagonistas de ‘¡Cómo el Grinch robó la Navidad!’; y también tendrán la oportunidad de ver el show ‘Grinchmas Who-liday Spectacular’.

Asimismo, la compañía tiene preparado el desfile ‘Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s’ con globos gigantes, carrozas y artistas que recorrerán las calles de Universal Studios Florida.

La celebración se extiende al parque más nuevo del complejo, Universal Epic Universe, que abrió sus puertas en mayo, donde los visitantes podrán recorrer las decoraciones en la zona de Celestial Park y en el mundo mágico de ‘The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic’, inspirado en las películas de ‘Animales fantásticos’ y ‘Harry Potter’.