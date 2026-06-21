Francia cancela eventos y limita alcohol por ola de calor

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PARÍS (AP) — Francia se asaba el domingo, cancelaba trenes, conciertos y eventos deportivos y reprimió el consumo de alcohol en la vía pública ante una ola de calor excepcional que se desplegó en partes de Europa. Se han reportado múltiples muertes por ahogamiento mientras la gente busca refrescarse donde pueda.

Casi un tercio de Francia está bajo alerta roja por calor y las temperaturas alcanzaron 40 grados Celsius (104º Fahrenheit) en algunas zonas, en un país donde el aire acondicionado no está muy extendido. El pronóstico para el lunes es aún más caluroso.

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de nebulización para refrescar a las multitudes, entre una batería de medidas anunciadas por autoridades para minimizar los riesgos. Los turistas en Roma se sumergían en las fuentes. El País Vasco, en España, canceló algunos eventos deportivos y culturales.

Más de 200.000 personas en toda Europa murieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años y la mayoría de las muertes se podían prevenir, informó este mes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Se esperan más temperaturas por encima de lo normal este verano, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales.

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El cambio climático causado por el ser humano está vinculado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las proyecciones de la agencia climática de la ONU dicen que los próximos cinco años deberían pulverizar más récords de calor. Un estudio rápido encontró que el cambio climático causado por el ser humano fue responsable de la muerte de unas 1.500 personas en una ola de calor europea inusualmente temprana en mayo.

En este nuevo episodio de calor en Europa, los medios franceses informaron que cuatro niños se ahogaron el sábado. Los ahogamientos en verano son un problema anual que, según las autoridades sanitarias, empeora durante los episodios de calor.

Las fiestas del solsticio atraen grandes multitudes

La celebración anual del Día de la Música en Francia el domingo es una preocupación particular. La fiesta nacional en el solsticio de verano incluye miles de conciertos en plazas de pueblos, espacios de música electrónica y clubes de París, reúne a las comunidades y atrae cada vez más a visitantes británicos y de otras nacionalidades. Algunos de los conciertos fuera de París fueron cancelados.

El gobierno prohibió beber alcohol al aire libre en las zonas bajo "alerta roja" y ordenó a los organizadores de los eventos del Día de la Música limitar el consumo de alcohol para "preservar los servicios de emergencia y permitir que el personal médico se concentre en atender a los más vulnerables".

Se cancelaron decenas de trenes franceses, y la autoridad ferroviaria nacional envió miles de empleados adicionales para hacer frente a posibles problemas, ya que el calor amenazaba con afectar a las vías y los cables eléctricos.

Las autoridades están especialmente preocupadas por las personas que viven en las calles abrasadas por el calor, y por los adultos mayores en residencias de ancianos o aislados en sus hogares. Unas 15.000 personas mayores murieron en una ola de calor en 2003 que provocó una reflexión nacional en Francia.

El gobierno movilizó a los servicios de emergencia y a las fuerzas armadas para reforzar la preparación ante incendios forestales, impuso una vigilancia reforzada de los suministros de agua para los numerosos reactores nucleares de Francia, y ordenó el cierre de 845 escuelas el lunes.

España, Italia y Alemania en alerta

España inició el verano con gran parte del país en alerta debido a temperaturas que se espera que ronden los 40 ºC (104 ºF), incluso en el interior del País Vasco, una región norteña que normalmente registra temperaturas más frescas.

Las autoridades han suspendido las actividades deportivas y culturales al aire libre en la región. Se espera que la ola de calor abrase España al menos hasta el miércoles.

En Italia, las autoridades ampliaron los avisos por calor —conocidos en el país como "banderas rojas"— a ocho ciudades el domingo, en el norte y el centro del país. Las temperaturas allí superan los 35 ºC (alrededor de 100 ºF).

En una granja a las afueras de Milán, los propietarios instalaron ventiladores y aspersores para mantener frescas a las vacas, mientras los visitantes de la Semana de la Moda de Milán se apiñaban bajo sombrillas y se abanicaban. En Roma, los turistas sumergían los brazos y en ocasiones el rostro en las famosas fuentes de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Alemán pronostica temperaturas de hasta 37 ºC (98 ºF) para el lunes y el martes, y de hasta 39 ºC (102 ºF) el miércoles.

Un hombre de 23 años se ahogó el sábado en un lago cerca de Rheinstetten, en la región suroccidental de Baden-Württemberg, informó la agencia de noticias alemana dpa. Otras tres personas están desaparecidas tras nadar en el río Rin, dijo a dpa una portavoz de la policía.

La oficina meteorológica británica emitió una advertencia de "calor extremo" para gran parte del sur de Inglaterra y partes de Gales desde el lunes hasta el jueves, y señaló que las temperaturas podrían alcanzar los 38 ºC (100 ºF) . El récord actual para un día de junio es de 35,6 ºC (96 ºF), alcanzado en 1976.

Las tormentas eléctricas también amenazaban a regiones en Alemania y Polonia.

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, convocó una nueva reunión gubernamental de crisis por el calor el domingo, y ordenó a los ministros del gobierno planificar una mejor adaptación de Francia a las olas de calor en el futuro, incluso "mediante aire acondicionado, si es necesario".