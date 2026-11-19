Muere la mamá de Paty Navidad a los 74 años
María Luisa Lara Félix falleció el 19 de noviembre, según mensaje de su hija Patricia Navidad.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
María Luisa Lara Félix, mamá de Patricia Navidad, falleció este jueves, 19 de noviembre, como confirmó la actriz, a través de sus redes sociales y, con un mensaje de gratitud a su progenitora, a la que siempre fue muy cercana, indicó que fue muy duro para ella dejarla ir, sin embargo, no dio indicios acerca de cuál habría sido el motivo de su deceso.
Esta tarde, "Pati" escribió un extenso mensaje de despedida para su madre, doña María Luisa, fallecida a los 74 años de edad, compartiendo tanto la fecha de su nacimiento, el 24 de junio de 1952, como la de su partida, ocurrida hoy, 19 de noviembre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco, infinitamente, tu amor y tus enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y, en toda tu familia, hiciste una labor increíble como madre, mujer y ser humano excepcional", escribió junto a una fotografía de doña María, originaria de Culiacán, Sinaloa.
También compartió una imagen, en donde aparece tomada de la mano de su madre, junto con la frase "gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios".
Sin embargo, no dio a conocer si su madre padecía alguna enfermedad o qué habría desencadenado su fallecimiento.
En el mensaje que le dedicó, la actriz puntualizó en algunas de las cualidades de su madre, quien les enseñó a reponerse de las adversidades, como sucedió en 2016, cuando falleció una de las tres hermanas Navidad Lara, Iztel, quien parecía cáncer de mama.
"Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y, con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotras vivamos, la muerte sólo es una transformación del ser y tú, permanecerás, por siempre, en nosotros, el vacío y el dolor que nos quedan son inmensos, pero totalmente equiparable con todo el amor que nos brindaste durante tantos años".
no te pierdas estas noticias
Muere la mamá de Paty Navidad a los 74 años
El Universal
María Luisa Lara Félix falleció el 19 de noviembre, según mensaje de su hija Patricia Navidad.
Andrea Meza recibe atención médica de emergencia
El Universal
Compañeras de Andrea Meza confirmaron que la modelo ya se siente mejor y descansa en casa.
Marlon Jackson revela cáncer de próstata en fase 4
El Universal
El exintegrante de Jackson Five cambió su estilo de vida para mejorar su salud tras el diagnóstico.