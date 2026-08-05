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¿Por qué desaparecieron los videos de BTS del sitio de los Grammy?

La Academia de la Grabación explicó que la eliminación no está relacionada con la ausencia de BTS en 2027.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 07:49 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La desaparición de los videos de las presentaciones de BTS con "Dynamite" (2020) y "Butter" (2021) del sitio oficial de los premios Grammy despertó dudas entre ARMY, el fandom del grupo surcoreano, quienes especularon que la decisión estaba relacionada con el anuncio de que la banda no competirá en la edición 2027.

      Grammy retira videos BTS por vencimiento de licencias

      Sin embargo, un representante de la Academia de la Grabación rechazó esas versiones y explicó que el contenido fue retirado debido al vencimiento de las licencias de uso.

      "Esta es una práctica habitual para las actuaciones de los Grammy, ya que los plazos de las licencias varían y suelen estar limitados a un año o menos", declaró al Korea JoongAng Daily.

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      Hace una semana, el septeto anunció a través de redes sociales que no inscribirá su música, luego de que el organismo revelará en junio la creación del premio a Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

      BTS no competirá en Grammy 2027 tras creación de premio pop asiático

      "Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma", escribió el grupo en Instagram.

      La elección de los Grammy generó críticas entre seguidores del K-pop, quienes consideraron que el nuevo reconocimiento podría limitar las oportunidades de los artistas asiáticos para competir en igualdad de condiciones con los intérpretes occidentales.

      Además de que el álbum Arirang, que incluye letras en inglés, habría quedado fuera de esa distinción, ya que el reglamento establece que las obras deben hacer un uso significativo de un idioma asiático.

      Posteriormente, el director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., defendió la incorporación del reconocimiento y lamentó la decisión de BTS.

      "Presentar música en una categoría de género como el pop asiático [...] no excluye a un artista de competir también en las categorías generales, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año", señaló en un comunicado.

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