Yahir revela cómo el Alzheimer afecta a su madre

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A Yahir le parte el alma que su madre, que está por cumplir 73 años, ya no recuerde que canta, debido a que padece Alzheimer, así lo compartió en "La casa de los famosos México", reality en el que se ha vuelto uno de los favoritos.

El cantante de 47 años reveló que él y su familia ya veían venir el deterioro de su madre Dora Aurelia; primero se le empezaron a olvidar los nombres y cuando se iba a trabajar dejaba la estufa encendida.

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Actualmente tiene toda la atención especializada que necesita y la atención de sus tres hijos. Yahir la visita todos los días y está al pendiente de ella, y aunque agradece tenerla a su lado, lamenta que ya no lo reconozca, aunque le da gusto cuando se ven."Sabe que soy su hijo porque siempre me brinca a los brazos, pero no se acuerda que un día antes estuve ahí, no se acuerda a veces cómo me llamo".Comenta que siempre que lo vuelve a ver le dice que tenía muchas ganas de verlo y que no lo había visto, aunque se hayan visto un día antes.Yahir contó que, aunque su madre aún lo recibe con cariño, el Alzheimer le ha borrado recuerdos como su nombre, su profesión y parte de su historia familiar."Ya no se acuerda que canto, ya se le olvidó", le dijo a Ese Pérez.Este tema familiar también lo compartió con Ximena Herrera, a quien le confesó que su madre lleva 10 años con esta enfermedad con la que se pueden estar viendo a los ojos, platicar, pero ella no sabe quién es."Lo que se me hace más raro de todo es ver el cuerpo de mi mamá y que ella no esté ahí. No se acuerda quién soy, no se acuerda de mis hermanas, no se acuerda si desayunó, si no desayunó, no se acuerda de los nombres, no se acuerda dónde nació, no se acuerda cómo nos apellidamos", expresó.Yahir recordó que su la alimentación de su madre se basó en comer alimentos dulces, no tuvo consciencia de cuidarse; él está convencido de que la salud tiene que ver directamente con la alimentación.