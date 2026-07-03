logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"CAMP ROCK 3" LLEGA A DISNEY

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
"CAMP ROCK 3" LLEGA A DISNEY
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DESPUÉS DE MÁS DE 15 AÑOS DEL FENÓMENO QUE CONVIRTIÓ A "CAMP ROCK" EN UNA DE LAS PELÍCULAS MUSICALES MÁS POPULARES DE DISNEY CHANNEL, LA FRANQUICIA ESTÁ LISTA PARA REGRESAR CON UNA NUEVA GENERACIÓN DE ARTISTAS Y EL ESPERADO REENCUENTRO DE CONNECT 3. LA CINTA LLEGARÁ PRIMERO A DISNEY CHANNEL EL 13 DE AGOSTO Y, POSTERIORMENTE, ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+, EL 14 DE AGOSTO, PLATAFORMA DONDE TAMBIÉN PUEDEN VERSE "CAMP ROCK" (2008) Y "CAMP ROCK 2: THE FINAL JAM" (2010). ADEMÁS, EL TEMA "ONE BEAT AWAY", INTERPRETADO POR LIAMANI SEGURA JUNTO CON EL RESTO DEL ELENCO, YA ESTÁ EN PLATAFORMAS DIGITALES.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos
      Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos

      Fallece Héctor Carrillo, voz emblemática del periodismo de espectáculos

      SLP

      El Universal

      Colaborador cercano de Maxine Woodside, Carrillo destacó por su estilo de entrevista y su trabajo en radio y televisión.

      Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos
      Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos

      Gobierno chileno suspende conciertos de BTS por problemas técnicos

      SLP

      EFE

      La cancelación afecta a miles de fans y genera críticas hacia autoridades y productora DG Medios.

      Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada
      Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada

      Taylor Swift y Travis Kelce se casan en ceremonia privada

      SLP

      AP

      La pareja contrajo matrimonio legalmente en una ceremonia íntima antes de la celebración masiva.

      Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla
      Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla

      Ibai Llanos anuncia a Quackity para Velada del Año 6 en Sevilla

      SLP

      El Universal

      Ibai Llanos lidera la producción del torneo que reúne a los creadores de contenido más populares.