"CAMP ROCK 3" LLEGA A DISNEY
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DESPUÉS DE MÁS DE 15 AÑOS DEL FENÓMENO QUE CONVIRTIÓ A "CAMP ROCK" EN UNA DE LAS PELÍCULAS MUSICALES MÁS POPULARES DE DISNEY CHANNEL, LA FRANQUICIA ESTÁ LISTA PARA REGRESAR CON UNA NUEVA GENERACIÓN DE ARTISTAS Y EL ESPERADO REENCUENTRO DE CONNECT 3. LA CINTA LLEGARÁ PRIMERO A DISNEY CHANNEL EL 13 DE AGOSTO Y, POSTERIORMENTE, ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+, EL 14 DE AGOSTO, PLATAFORMA DONDE TAMBIÉN PUEDEN VERSE "CAMP ROCK" (2008) Y "CAMP ROCK 2: THE FINAL JAM" (2010). ADEMÁS, EL TEMA "ONE BEAT AWAY", INTERPRETADO POR LIAMANI SEGURA JUNTO CON EL RESTO DEL ELENCO, YA ESTÁ EN PLATAFORMAS DIGITALES.
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