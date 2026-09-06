Alejandro Fernández aporta canciones a telenovelas mexicanas

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En 1976, durante una de las primeras entrevistas de Alejandro Fernández, cuando tenía apenas cinco años, contestó a las preguntas de Raúl Velasco sobre ¿quién era mejor cantante, él o su padre?, el menor respondió que "los dos"; fue así que comenzó un camino en que "El Potrillo" siguió los pasos de Vicente Fernández y, así como "el Charro de Huentitán", Alejandro también grabó temas para musicalizar telenovelas, ¿cuál de estas has visto?

"María Isabel"

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"María Isabel" es una telenovela de 1997, producida por Carla Estrada -y dirigida por Miguel Córcega y Mónica Daniel-, protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo.El melodrama, una adaptación de la fotonovela homónima de Yolanda Vargas Dulché, de 1963, la cual, también fue protagonizada, décadas antes por la primera actriz, doña Silvia Pinal.Estrada y la producción contactó a la compañía discográfica (Sony), con la que "El Potrillo" tenía contrato por esa época, para que el tema, el primer sencillo del álbum "Me estoy enamorando" (1997), se convirtiera en el tema de inicio de la telenovela.El tema, compuesto por Kike Santander y, producido por Emilio Estefan, fue un éxito que alcanzó el primer lugar en los Billboard Hot Latin Tracks; con los años fue reversionada por otros intérpretes como Manuel Mijares y Noel Schajris, de Sin Bandera."Niña amada mía"Angeli Nesma, la productora de "Niña amada mía", telenovela de 2003, también recurrió a "Alex" para que su tema formara parte de la telenovela que lanzó al aire, protagonizada por Karime Lozano y Sergio Goyri.La canción, escrita por Jorge Massias -quien, además, escribió "Con la misma piedra"- también resultó un éxito para el cantante y para el melodrama que, en ese año, fue reconocida con dos de las categorías del Premio TVNovelas; Mejor actriz de reparto para Eugenia Cauduro y Mejor revelación femenina, para Mayrín Villanueva."La tempestad""La tempestad", una telenovela de Salvador Mejía en la que aparecieron William Levy y Ximena Navarrete, fue musicalizada con el tema "Hoy tengo ganas de ti", la cual grabó, en 2013, con Cristina Aguilera, el cual fue uno de los tracks del álbum "Confidencias" de "El Potrillo".El dúo generó críticas muy positivas en la industria, destacando, con un mayor desempeño el de X-tina y, considerada la voz de Fernández, como un buen acompañamiento.