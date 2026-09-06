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Fallece Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica

Organismos como Artículo 19 y Centro Prodh destacan su compromiso con la libertad de expresión.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 03:42 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que trabajó junto con Mendiola Landeros en casos y procesos con la finalidad de proteger los derechos de periodistas y personas defensoras en el país.

      "Reconocemos su compromiso y su invaluable contribución a esta labor", manifestó el organismo internacional, que expresó sus condolencias a su familia, amistades y al equipo de Propuesta Cívica.

      ONU-DH reconoce labor y compromiso de Sara Mendiola

      Artículo 19 reconoció el compromiso y la trayectoria de Sara Mendiola Landeros en la protección de la libertad de expresión, y afirmó que su trabajo y legado permanecerán en la defensa de los derechos humanos.

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      El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destacó su trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y su labor para denunciar la violencia contra periodistas. También envió sus condolencias a familiares, seres queridos y colaboradores de Propuesta Cívica.

      Trayectoria y legado de Sara Mendiola en Propuesta Cívica

      La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca describió a Mendiola Landeros como una mujer que convirtió la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en una forma de vida. También reconoció su acompañamiento a familias y reporteros.

      Sergio Aguayo, presidente de Propuesta Cívica, la recordó como una abogada dispuesta a enfrentar riesgos con prudencia y pidió arropar a su familia con respeto y afecto.

      Mendiola Landeros dirigía Propuesta Cívica desde 2017. Desde esta organización no gubernamental participó en la representación y el acompañamiento jurídico de casos relacionados con agresiones, asesinatos y desapariciones de periodistas.

      Hasta el momento, Propuesta Cívica y los organismos que se han pronunciado públicamente no han informado la causa de su deceso.

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