Desde NL, Sheinbaum afirma que México busca buena relación con EU

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En el marco del mes patrio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el país aspira a tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, pero sin subordinación.
Relación México-Estados Unidos: cooperación sin subordinación
Durante su rendición de cuentas en Monterrey por su segundo informe de gobierno, a la mandataria federal no la acompañó en el templete el gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien únicamente la recibió.
"Aquí que estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos (...). Y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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"Y es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí: cooperación siempre, subordinación nunca, esa es la esencia de las y los mexicanos, y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora que es el mes de la patria", expresó.
Samuel García da bienvenida a Claudia Sheinbaum en Monterrey
En redes sociales, el mandatario estatal compartió que le dio la bienvenida a Sheinbaum acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú y sus hijas.
"Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado. Le agradezco el trabajo en equipo para tener una mejor seguridad, movilidad, vivienda, salud y MÁS para los neoleonenses.
"De nuevo, felicidades por su segundo informe. ¡Ánimo!", externó García.
La titular del ejecutivo federal informó que en Nuevo León, un millón y medio de personas reciben Programas para el Bienestar.
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