Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León

MONTERREY, NL., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien visitó Monterrey como parte de su gira "Honestidad y resultados".

Colaboración en movilidad, salud y seguridad

Por medio de redes sociales, el mandatario estatal compartió fotografías con la mandataria federal, su esposa, Mariana Rodríguez, y sus dos hijas.

"¡Bienvenida a Nuevo León, Presidenta Claudia Sheinbaum! Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado", escribió García Sepúlveda, que agradeció la colaboración en materia de movilidad, salud, seguridad, vivienda y más "para las y los neoleoneses".

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Detalles de la visita y mensaje institucional

"De nuevo, felicidades por su segundo informe. ¡Ánimo!", concluyó.