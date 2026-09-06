Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León
Samuel García compartió en redes sociales imágenes con la mandataria y su familia.
MONTERREY, NL., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien visitó Monterrey como parte de su gira "Honestidad y resultados".
Colaboración en movilidad, salud y seguridad
Por medio de redes sociales, el mandatario estatal compartió fotografías con la mandataria federal, su esposa, Mariana Rodríguez, y sus dos hijas.
"¡Bienvenida a Nuevo León, Presidenta Claudia Sheinbaum! Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado", escribió García Sepúlveda, que agradeció la colaboración en materia de movilidad, salud, seguridad, vivienda y más "para las y los neoleoneses".
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Detalles de la visita y mensaje institucional
"De nuevo, felicidades por su segundo informe. ¡Ánimo!", concluyó.
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