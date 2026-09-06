logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Abren investigación en Hospital General de México por salmonela

Desde el 1 de septiembre permanece cerrado el comedor donde se reportó la contingencia sanitaria.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 03:25 p.m.
A
Abren investigación en Hospital General de México por salmonela
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud (Ssa), desde el pasado 3 de septiembre, inició una investigación con la finalidad de determinar una posible responsabilidad administrativa en contra de funcionarios adscritos al Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", por la presunta contingencia sanitaria reportada en el comedor destinado para los médicos residentes del instituto.


      A través de un comunicado, explicó que esta investigación se originó a partir de información en la cual se reportó que médicos residentes presentaron síntomas gastrointestinales y que algunos requirieron atención hospitalaria.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalló que desde la apertura de dicho expediente se ha pedido información a distintas áreas del hospital con la intención de conocer el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos hechos.
      Dio a conocer que el pasado 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia, así como revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.
      Agregó que el comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones, las cuales se encuentran en proceso de integración y permanecen pendientes de resultados de laboratorio e información adicional.
      Destacó que hasta el momento no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de servidores públicos. Pero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud aperturó un expediente en el que se investigarán las probables responsabilidades de la persona moral que presta el servicio subrogado del comedor destinado a médicos residentes y, de forma eventual, determinar las acciones correspondientes.
      "La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará dando seguimiento a los hechos con objetividad, rigor técnico y apego a derecho", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abren investigación en Hospital General de México por salmonela
      Abren investigación en Hospital General de México por salmonela

      Abren investigación en Hospital General de México por salmonela

      SLP

      El Universal

      Desde el 1 de septiembre permanece cerrado el comedor donde se reportó la contingencia sanitaria.

      Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León
      Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León

      Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León

      SLP

      El Universal

      Samuel García compartió en redes sociales imágenes con la mandataria y su familia.

      Noroña arremete contra Colosio Riojas por su gestión en Monterrey
      Noroña arremete contra Colosio Riojas por su gestión en Monterrey

      Noroña arremete contra Colosio Riojas por su gestión en Monterrey

      SLP

      El Universal

      Colosio Riojas criticó a Morena en el Congreso, mientras Noroña cuestiona su trayectoria y resultados.

      Desde NL, Sheinbaum afirma que México busca buena relación con EU
      Desde NL, Sheinbaum afirma que México busca buena relación con EU

      Desde NL, Sheinbaum afirma que México busca buena relación con EU

      SLP

      El Universal

      En Nuevo León, 1.5 millones de personas se benefician con programas sociales del gobierno federal.