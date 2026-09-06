¿Realmente funciona el registro obligatorio de celular?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La efectividad de los mecanismos de vinculación de datos telefónicos en México genera un intenso debate ciudadano tras la difusión de un caso práctico en redes sociales.

Prueba en TikTok revela vulnerabilidad en registro celular

El creador de contenido Adrián de la Peña publicó una demostración en la plataforma TikTok en la cual explica paso a paso cómo completó el trámite gubernamental de vinculación utilizando la imagen de una identificación oficial modificada, lo que evidencia brechas en los controles de seguridad del sistema.

Durante el material audiovisual, de la Peña detalló el procedimiento técnico que empleó para burlar los filtros de validación de la plataforma oficial de registro. El usuario ingresó al portal web correspondencia, solicitó el código de verificación vía mensaje de texto e inició el proceso de carga de documentos de identificación.

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Para concretar la prueba, el creador digital utilizó la captura de pantalla de una credencial para votar ajena y sobrepuso su propia fotografía mediante un software de edición básico. Según se observa en la grabación, el sistema automatizado aceptó el documento editado a pesar de la discrepancia visual entre los datos textuales y la imagen en miniatura de seguridad.

Posterior a la carga del archivo, la prueba de reconocimiento facial y movimiento biométrico dio por validado el proceso de forma inmediata.

"Así de sencillo es engañar el sistema de registro o vinculación de líneas celulares en México. Me bastaron cinco minutos, una computadora, un teléfono y una credencial que no es la mía", expresó de la Peña en el fragmento grabado. El creador de contenido añadió que "la modificación la da como válida" y adviertió que la facilidad para ingresar datos erróneos deja la puerta abierta para que terceros utilicen datos de ciudadanos inocentes sin su consentimiento.

Usuarios reportan uso de credenciales de fallecidos para registro

El metraje acumula más de 3.8 millones de reproducciones, cerca de medio millón de reacciones positivas y miles de comentarios en la plataforma digital. La respuesta de la audiencia reflejó una marcada desconfianza hacia la plataforma, pues cientos de usuarios afirmaron en la sección de comentarios que lograron realizar el trámite empleando credenciales de personas fallecidas o de familiares con el fin de proteger su privacidad.

En el texto que acompaña a su publicación, el autor cuestionó la fiabilidad del padrón implementado durante la administración federal y señaló el riesgo que representa el mal uso de copias de identificaciones impresas en establecimientos públicos. "La idea de vincular el número celular no es mala, el problema es la capacidad que tiene el gobierno para garantizar la seguridad de esos datos y la fiabilidad del registro", concluyó el creador digital en la descripción del video.