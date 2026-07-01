SLP, el séptimo más afectado por incendios forestales
El municipio de Santo Domingo concentra la mayor afectación con más de 15 mil hectáreas dañadas
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Al momento, San Luis Potosí se ubica como la séptima entidad del país con más superficie afectada por incendios forestales, informó Teodoro Morales Organista, titular de Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Después de acudir a una reunión en el Congreso del Estado, el funcionario federal expuso que se contabilizan 23 mil 500 hectáreas con afectaciones, derivado de 87 conflagraciones totalizadas.
Describió que la mayor parte impactada corresponde a municipios de la zona altiplano, donde el municipio de Santo Domingo registró daños en más de 15 mil hectáreas confirmadas en un incendio.
Pese a las zonas afectadas, destacó que la mayoría de la materia incinerada se trató de arbustos y pastizales, es decir, no se registró quema de arbolado adulto.
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Morales Organista reveló que el 98 por ciento de los incendios comenzaron por la quema de terrenos agrícolas y ganaderos, y después, a causa de colillas de cigarro y fogatas.
"El número de incendios estamos más abajo, cerramos con 119; y en cuanto a superficie, sí andamos un poquito arriba (...) como unas 5 mil hectáreas fue lo que se elevó", remató.
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Los pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales han sido beneficiados
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