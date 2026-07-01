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Hallan cadáver en descomposición en presa La Lajilla

Autoridades confirmaron indicios de violencia y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Legal

Por Huasteca Hoy

Julio 01, 2026 12:44 p.m.
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Hallan cadáver en descomposición en presa La Lajilla
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      CIUDAD VALLES.- El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en las inmediaciones de la presa La Lajilla, en el ejido Laguna del Mante.

      Fue la mañana de este miércoles cuando un pescador observó un objeto de gran tamaño flotando cerca del bohío que perteneció al expresidente Eligio Quintanilla. Al acercarse, se percató de que se trataba del cuerpo sin vida de una persona, por eso de inmediato realizó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      El occiso se encontraba en avanzado estado de descomposición, flotando boca abajo. Vestía un pantalón tipo cargo de color azul o negro y una camisa del mismo color, y hasta el momento no ha sido identificado.

      Tras el reporte se movilizaron elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado.

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      El cuerpo fue rescatado y trasladado al Servicio Médico Legal (Semele), donde se le practicará la necropsia de ley. Las autoridades informaron que se trata de un homicidio, pues encontraron indicios de violencia. 

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