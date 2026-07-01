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Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana

Pepe Aguilar y Aneliz acompañaron a Nodal y Ángela en el estadio durante la celebración de los goles mexicanos.

Por El Universal

Julio 01, 2026 12:48 p.m.
A
Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana
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      Desarrollado por SACS IA

      Juntos pero no revueltos,

      Christian Nodal
      , su esposa Ángela Aguilar

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      y su exnovia, la cantante Belinda, asistieron al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes estadio Azteca), donde celebraron la victoria tricolor y gritaron a todo pulmón los dos goles mexicanos.
      Nodal estuvo acompañado de su suegro Pepe Aguilar, quien sostenía entre las manos una bandera de México que besó en varias ocasiones, su suegra Aneliz también estuvo presente.
      En otro palco estuvo Belinda, quien llegó acompañada de Miguel Bosé; en redes compartió la celebración de los goles, y al final del partido entregó un reconocimiento al futbolista Julián Andrés Quiñones, quien anotó el primer gol del partido.
      Belinda compartió que dos sueños se le hicieron realidad, conocer a su ídolo Miguel Bosé, y que ganara la Selección Mexicana.

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