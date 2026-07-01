Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en partido de selección mexicana

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Juntos pero no revueltos,

, su esposa

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y su exnovia, la cantante, asistieron al partido de lacontra Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes estadio Azteca), donde celebraron la victoria tricolor y gritaron a todo pulmón los dos goles mexicanos.Nodal estuvo acompañado de su suegro, quien sostenía entre las manos unaque besó en varias ocasiones, su suegratambién estuvo presente.En otro palco estuvo, quien llegó acompañada de; en redes compartió la celebración de los goles, y al final del partido entregó un reconocimiento al futbolista, quien anotó el primer gol del partido.compartió quese le hicieron realidad, conocer a su ídolo, y que ganara la