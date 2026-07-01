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Obra en Saucito debe acompañarse de mejoras al transporte público: Implan

El proyecto incluye ciclovías y medidas para preservar tradiciones durante celebraciones religiosas

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 12:40 p.m.
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Obra en Saucito debe acompañarse de mejoras al transporte público: Implan
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      El director del Instituto Municipal de Planeación, Javier Ernesto Flores Navarro, consideró que el proyecto del desnivel en El Saucito representa una obra necesaria para mejorar la movilidad en una de las zonas con mayores complicaciones viales de la capital, aunque advirtió que su impacto debe complementarse con una apuesta decidida por el transporte público.

      Proyecto vial y movilidad sustentable

      El funcionario señaló que técnicamente la infraestructura contribuirá a disminuir la carga vehicular en el sector, al tratarse de un punto que registra problemas constantes de circulación. No obstante, sostuvo que las soluciones de fondo requieren avanzar simultáneamente en esquemas de movilidad sustentable.

      "Ahorita estamos resolviendo cuestiones urgentes, pero al parejo tenemos que estar trabajando en el transporte público y en otro tipo de modalidades no motorizadas", expresó.

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      Elementos complementarios y tradiciones locales

      Flores Navarro indicó que el proyecto contempla elementos complementarios como ciclovías y medidas para preservar las tradiciones y dinámicas sociales de la zona, particularmente durante las celebraciones religiosas que se desarrollan en El Saucito.

      Finalmente, afirmó que la obra es urgente y debe ejecutarse para atender las necesidades actuales de movilidad, aunque insistió en que, de no fortalecerse el transporte público, será difícil revertir el uso privilegiado del automóvil en la ciudad.

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