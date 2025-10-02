CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, y Luis Miguel es prueba de ello, pues el cantante se dejó ver con su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, con quien lleva casi tres años de relación, y aunque han manejado su romance con mucha discreción, sí se han mostrado públicamente juntos y muy enamorados.

La foto que circula en redes muestra a un Luismi radiante, delgado y muy sonriente a lado de su amada, quien recientemente cumplió años y fue celebrado por “El Sol” con una fiesta muy especial y con un arreglo de rosas gigante.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas está en un muy buen momento, las versiones de una boda entre ellos suenan cada vez más fuerte, aunque de momento sólo se han vuelto inseparables.

Paloma Cuevas estuvo casada por dos décadas con el torero Enrique Ponce, compadre de Luismi.

Sorprende foto de Luis Miguel con su novia Paloma

En la foto, en la que aparece Paloma, Luis Miguel y su estilista, el intérprete de “La chica del bikini azul” ha recibido puros halagos y piropos, pues viste de riguroso color negro y luce un corte juvenil que lo hace ver como todo un galán.

A sus 55 años, Luismi no sólo acaba de tener una de las giras musicales más exitosas de la historia, sino que atraviesa un buen momento personal junto a su novia, quien es mamá de dos niñas, mientras que él es padre de Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas, y de Miguel y Daniel, los hijos que tiene con la actriz Aracely Arámbula.