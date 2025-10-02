logo pulso
JIM CARREY CÉSAR DE HONOR

Por EFE

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
El cineasta norteamericano Jim Carrey recibirá un César de Honor durante la ceremonia de entrega de los premios del cine francés que se celebrará el 27 de febrero de 2026, anunció este miércoles la Academia, que le calificó de “actor poco habitual, visionario y multirrecompensado”.

“Es una de las voces más originales del cine moderno”, agregó la Academia en un comunicado en el que señaló que el protagonista de ‘The Truman Show’ o ‘The mask’ “ha sabido imponer una energía creativa y una libertad de juego que han marcado a varias generaciones de espectadores”.

Formado en la comedia y en la televisión, el cineasta, nacido en Ontario, Canadá, el 17 de enero de 1962, alcanzó una gran notoriedad en el cine a mediados de los 90, cuando se convirtió en el primer intérprete en protagonizar tres películas que encabezaron la recaudación de las salas en un mismo año.

Se recordó también su capacidad para “explorar papeles dramáticos” que le permitieron “conquistar a la crítica internacional” que le impulsaron a los Globos de Oro de mejor actor.

En 2010, fue nombrado caballero de la Legión de Honor, indicó la Academia, que recordó que Carrie también fue premiado en los BAFTA británicos.  

