logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV

Por EFE

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV

ARNOLD SCHWARZENEGGER ARRANCó UNA SONRISA AL PAPA LEÓN XIV AL CALIFICARLE DE “HÉROE DE ACCIÓN” POR SU VISIÓN AMBIENTALISTA, AL COINCIDIR EN UN FORO SOBRE ESTE TEMA en EL VATICANO. “ME SIENTO MUY HONRADO POR ESTAR AQUÍ JUNTO A UN HÉROE”, ELOGIÓ EL ACTOR APUNTANDO Y APLAUDIENDO AL PONTÍFICE QUE SE SENTABA A SU LADO. LAS PALABRAS DEL ‘TERMINATOR’ DEL CINE, QUE ALUDÍAN A UNA DE SUS PELÍCULAS, SUSCITARON LA SONRISA DEL PAPA ESTADOUNIDENSE Y LAS RISAS DEL PÚBLICO QUE ACUDIÓ A ESTE FORO. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

JIM CARREY CÉSAR DE HONOR
JIM CARREY CÉSAR DE HONOR

JIM CARREY CÉSAR DE HONOR

SLP

EFE

BELINDA IGNORA A LUPILLO
BELINDA IGNORA A LUPILLO

BELINDA IGNORA A LUPILLO

SLP

El Universal

SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV
SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV

SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV

SLP

EFE

CAUTIVA
CAUTIVA

CAUTIVA

SLP

El Universal

SORPRENDE ”EL SOL” EN UNA FOTOGRAFÍA CON SU ASPECTO ¡RADIANTE, DELGADO Y MUY SONRIENTE! JUNTO A SU NOVIA PALOMA CUEVAS