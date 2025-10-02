SCHWARZENEGGER HACE SONREÍR AL PAPA LEÓN XIV
ARNOLD SCHWARZENEGGER ARRANCó UNA SONRISA AL PAPA LEÓN XIV AL CALIFICARLE DE “HÉROE DE ACCIÓN” POR SU VISIÓN AMBIENTALISTA, AL COINCIDIR EN UN FORO SOBRE ESTE TEMA en EL VATICANO. “ME SIENTO MUY HONRADO POR ESTAR AQUÍ JUNTO A UN HÉROE”, ELOGIÓ EL ACTOR APUNTANDO Y APLAUDIENDO AL PONTÍFICE QUE SE SENTABA A SU LADO. LAS PALABRAS DEL ‘TERMINATOR’ DEL CINE, QUE ALUDÍAN A UNA DE SUS PELÍCULAS, SUSCITARON LA SONRISA DEL PAPA ESTADOUNIDENSE Y LAS RISAS DEL PÚBLICO QUE ACUDIÓ A ESTE FORO.