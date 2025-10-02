BELINDA IGNORA A LUPILLO

Belinda muestra desinterés al ser cuestionada al presunto romance que habría sostenido con Lupillo Rivera, hace seis años, y expresó que, para ella, lo que diga el músico en su obra autobiográfica no tiene ninguna trascendencia.

Desde que se publicó “Tragos amargos”, el libro autobiográfico de Lupillo, lo que más llamó la atención de su contenido fueron aquellos fragmentos en que el músico hace referencia al amor que Belinda le inspiró.

Desde hace tiempo, Rivera ha afirmado que sí fue novio de Beli: ahora, lo reitera a través de las páginas de su libro, en el que afirmó que fueron siete meses de romance en los que se habría enamorado “locamente”.

Este cálculo contrasta con las declaraciones que hizo, en 2019, el año en que se conocieron, a través de las que afirmó que su presunto noviazgo habría tenido una duración de alrededor de cinco meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su libro, Lupillo también habla de la buena sensación que le produjo haber encontrado, una noche, a la cantante y a su hija Lupita conversando en la cocina, comiendo un plato de cereal, pues, de esa manera, la cantante habría demostrado su interés por introducirse a su ámbito familiar.

Otra de sus revelaciones sugiere que, mientras estuvieron juntos, habrían compartido el deseo de compartirse en madre y padre y que, dentro de sus expectativas, habría estado la de concebir gemelas.