logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

CAZZU LANZA INDIRECTA A ÁNGELA

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
CAZZU LANZA INDIRECTA A ÁNGELA

Cazzu ha dado mucho de qué hablar no solo por el éxito de su gira "Latinaje" que vive su parte final, sino por lo que ha dicho en sus shows sobre su vida como mamá soltera, así como sobre su estilo sexy de vestir y su cuerpo. 

Aunque la cantante argentina, expareja del mexicano Christian Nodal, ha evitado a toda costa pronunciar el nombre de su ex, más ahora que lo tiene prohibido legalmente, sus palabras han tenido eco en las redes, donde sus fans le ponen nombre y apellido.

Eso pasó con un mensaje que compartió en concierto, donde pidió a las mujeres que aceptaran su cuerpo tal y como es y que no hicieran caso a las críticas, así como le pasa a ella, pues aunque ciertas personas, dijo, critiquen sus faldas tan cortas y su celulitis, ella no deja de usarlas. 

Pero cuando la euforia estalló fue cuando agregó: "Nada de andar metiéndose cosas raras", y señaló las caderas y diferentes partes del cuerpo, lo que para algunos fue una referencia a Ángela Aguilar y la versión que asegura utiliza esponjas, rellenos o fajas levanta-glúteos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Madre de Matthew Perry envía carta contra exasistente del actor
Madre de Matthew Perry envía carta contra exasistente del actor

Madre de Matthew Perry envía carta contra exasistente del actor

SLP

El Universal

Investigación federal sigue abierta tras condena de Jasveen Sangha por suministro ilegal.

Alito Moreno acusa a Morena de ser pandilla de delincuentes
Alito Moreno acusa a Morena de ser pandilla de delincuentes

Alito Moreno acusa a Morena de ser pandilla de delincuentes

SLP

El Universal

Moreno aseguró que no teme a la persecución política y denunció un pacto entre Morena y el crimen organizado.

Acusada de disparar contra casa de Rihanna a evaluación mental
Acusada de disparar contra casa de Rihanna a evaluación mental

Acusada de disparar contra casa de Rihanna a evaluación mental

SLP

El Universal

El ataque ocurrió en marzo en Beverly Crest; Rihanna y su familia estaban dentro de la propiedad.

Phil Collins reaparece en muletas tras hablar de su deterioro físico
Phil Collins reaparece en muletas tras hablar de su deterioro físico

Phil Collins reaparece en muletas tras hablar de su deterioro físico

SLP

El Universal

El cantante enfrenta múltiples cirugías y condiciones de salud que afectan su movilidad y bienestar.