Preparan homenaje privado para Hayden Panettiere en Malibú

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Preparan homenaje para Hayden Panettiere tras su fallecimiento

Viernes, 18 de septiembre de 2026 16:56 | Espectáculos, Cultura y Estilos | HAYDEN-HOMENAJE

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El océano y las ballenas fueron elementos importantes en la vida de Hayden Panettiere, una conexión que su familia busca recuperar como parte del homenaje que prepara a días del fallecimiento de la actriz.

Este fin de semana se llevará a cabo una ceremonia privada en una iglesia de Malibú, a la que acudirán amigos cercanos, familiares, excompañeros y algunas figuras del mundo del espectáculo. De acuerdo con fuentes que informaron a TMZ, se espera la presencia de al menos 150 personas.

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Familia Panettiere y exclusión de algunos miembros

Skip Panettiere, padre de la famosa, estaría presente, aunque hasta el momento se desconoce si Lesley Vogel, su madre, con quien ella tuvo una relación difícil en los últimos años, asistirá. Por su parte, Brian Hickerson, quien mantuvo una relación intermitente con la actriz, quedó fuera de la lista de invitados, al igual que su hermano Zach.

Según el portal, otras fuentes señalaron que los hermanos entendían por qué habían sido excluidos y eran conscientes de que se trata de un momento delicado.

Enfoque del homenaje y contexto del fallecimiento

El acto se centrará específicamente en la vida y legado de la protagonista de "Triunfos robados", dejando de lado los problemas que enfrentó.

Panettiere perdió la vida el 16 de agosto en un Airbnb en Greenville, Carolina del Sur, y fue hallada inconsciente por Brian y Zach Hickerson, lo que en su momento levantó especulaciones.

Las indagaciones alrededor de su muerte continúan. Fuentes policiales considerarían que el fallecimiento ocurrió luego de que la estrella ingiriera una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. También se ha señalado que habría mantenido conversaciones durante años con un traficante, pero los informes toxicológicos aún están pendientes.

Sobre estas versiones, su representante las calificó como "rumores no verificados":

"Los informes recientes atribuidos a fuentes anónimas han dado lugar a información contradictoria que continúa circulando. Si bien todos estamos ansiosos por encontrar respuestas y comprender mejor las circunstancias de su fallecimiento, debemos tener paciencia y permitir que el proceso de investigación siga su curso. Las respuestas que todos buscamos llegarán", dijo.