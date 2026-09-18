Christian Ramos cambia el deporte por un nuevo reto actoral

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Christian Ramos: del deporte a un nuevo reto actoral

Viernes, 18 de septiembre de 2026 15:12 | Espectáculos, Cultura y Estilos | CHRISTIAN-ACTORAL

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Cuando Christian Ramos comenzó a actuar, tuvo dificultades por su pasado de atleta en disciplinas acuáticas que, en su mayoría y por naturaleza, son individuales.

Acostumbrado a retarse a sí mismo y buscar lo mejor para su carrera, tardó en entender que estar en una telenovela o serie (como "Lo imperdonable" y "El hotel de los secretos", sus primeras apariciones), era trabajo de equipo.

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"Me costó muchísimo, para mí el tema de competencia era individual y veía moros con tranchete y pensaba que todos estaba compitiendo entender que, si la otra persona brilla, yo también, y no sólo con otros actores, sino con quien hace servicios, maquillaje, peinados", confiesa Ramos.

Su historia deportiva comenzó en la natación desde que tenía tres años y en la cual era tan eficiente que lo llevó tiempo después a ser seleccionado nacional, multimedallista en Olimpiadas Nacionales y recordista nacional en 200 metros mariposa. Durante su adolescencia se consolidó como triatleta, participando en Copas del Mundo y alcanzando el tercer lugar Panamericano Sub-23.

Christian, que actualmente contabiliza cerca de una treintena de proyectos para cine y televisión, entre ellos "Monteverde", "Mi verdad oculta" y "La arriera", se encuentra ahora promoviendo el estreno de la telenovela "Sabor a ti" que llegará a la pantalla el próximo lunes por El Canal de las Estrellas.

Cree que el deporte le dio la disciplina necesaria para incursionar en los foros y sets.

"Creo me ha ayudado en el manejo del estrés y tratar de encontrar caminos distintos para resolver; vas leyendo a los demás y estás obligado a estar muy en el presente", comenta.

Nuevo reto actoral de Christian Ramos en la telenovela "Sabor a ti"

A partir del lunes, en el Canal de las Estrellas, a Christian se le verá como un joven tartamudo en la telenovela "Sabor a ti", la nueva producción de Lucero Suárez ("SOS me estoy enamorando" y "Perdona nuestros pecados".

Al actor le toca interpretar a "Moncho", alguien que queda huérfano de padres desde los ocho años, por lo que nace sin figuras materna y paterna.

"Y es un poco bruto para el amor y es introvertido. Su tartamudez viene desde lugares específicos de mucho estrés. Está enamorado de la doctora del pueblo (Ana Karen Parra, "Ellas soy yo, Gloria Trevi") y pues pasan cosas chistosas", adelanta.

Christian Ramos y el respeto en la interpretación de la tartamudez

Subraya que desde un inicio se aseguró que la tartamudez se tocara con respeto para no caer en la burla. Y tomó como una de sus referencias a un amigo de infancia que pasaba por eso en un nivel bajo.

"Hay gente que sólo lo es en la primera sílaba o en consonantes fuertes, yo mismo a veces me trabo al hablar porque mi mente va más rápido de lo que digo", expresa.

"Sabor a ti" tiene en su elenco a Eva Cedeño, Mario Morán, César Évora, Erika Buenfil y Eduardo Santamarina.