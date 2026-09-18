logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé

La actriz y su esposo Jake Bongiovi mostraron una imagen que confirma el sexo del nuevo integrante familiar.

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 05:45 p.m.
A
Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Una pequeña mano entre las de sus padres y un anillo con la palabra "MOM" (mamá) fueron parte de la tierna fotografía con la que la actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi presentaron al nuevo integrante de su familia.

      Millie Bobby Brown revela sexo de su segundo bebé

      La postal, compartida en el Instagram de la protagonista de "Stranger Things", fue publicada momentos después de que la pareja diera pistas de que estaba iniciando un nuevo capítulo en su vida mediante la adopción.

      Millie, además, confirmó que su segundo bebé es un niño: "Hi Little guy", escribió la intérprete de 22 años.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hasta el momento se desconoce el nombre del pequeño y la fecha en la que se integró a la familia.

      Cronología y detalles de la familia Brown-Bongiovi

      El 7 de septiembre Brown compartió videos de unas vacaciones familiares en los que se le podía observar cargando a su hija y a Jake, de espaldas, con un portabebés.

      La pareja adoptó por primera vez a una niña en 2025, después de que celebraran su boda en una lujosa propiedad ubicada en Italia, y desde entonces han mantenido los detalles al respecto en privado.

      Brown siempre había tenido el deseo de adoptar, incluso desde pequeña, según reveló en un podcast en 2026 con Kylie Kelce.

      Por supuesto, fue un tema que conversó junto a su esposo antes de convertirse en padres.

      La pareja se conoció en 2021 y en abril de 2023 anunció que llegaría al altar. Un año más tarde, logró llevar a cabo la ceremonia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé
      Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé

      Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé

      SLP

      El Universal

      La actriz y su esposo Jake Bongiovi mostraron una imagen que confirma el sexo del nuevo integrante familiar.

      Preparan homenaje privado para Hayden Panettiere en Malibú
      Preparan homenaje privado para Hayden Panettiere en Malibú

      Preparan homenaje privado para Hayden Panettiere en Malibú

      SLP

      El Universal

      El homenaje se enfocará en la vida y legado de la actriz, dejando de lado controversias personales.

      Christian Ramos cambia el deporte por un nuevo reto actoral
      Christian Ramos cambia el deporte por un nuevo reto actoral

      Christian Ramos cambia el deporte por un nuevo reto actoral

      SLP

      El Universal

      Con cerca de 30 proyectos en cine y TV, Christian Ramos destaca su transición del deporte a la actuación.

      Karol G buscará a Cazzu para una colaboración
      Karol G buscará a Cazzu para una colaboración

      Karol G buscará a Cazzu para una colaboración

      SLP

      El Universal

      El 'Viajando por el Mundo Tropitour' llegará a Monterrey y Ciudad de México en noviembre.