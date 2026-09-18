Millie Bobby Brown presenta a su segundo bebé

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Una pequeña mano entre las de sus padres y un anillo con la palabra "MOM" (mamá) fueron parte de la tierna fotografía con la que la actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi presentaron al nuevo integrante de su familia.

Millie Bobby Brown revela sexo de su segundo bebé

La postal, compartida en el Instagram de la protagonista de "Stranger Things", fue publicada momentos después de que la pareja diera pistas de que estaba iniciando un nuevo capítulo en su vida mediante la adopción.

Millie, además, confirmó que su segundo bebé es un niño: "Hi Little guy", escribió la intérprete de 22 años.

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Hasta el momento se desconoce el nombre del pequeño y la fecha en la que se integró a la familia.

Cronología y detalles de la familia Brown-Bongiovi

El 7 de septiembre Brown compartió videos de unas vacaciones familiares en los que se le podía observar cargando a su hija y a Jake, de espaldas, con un portabebés.

La pareja adoptó por primera vez a una niña en 2025, después de que celebraran su boda en una lujosa propiedad ubicada en Italia, y desde entonces han mantenido los detalles al respecto en privado.

Brown siempre había tenido el deseo de adoptar, incluso desde pequeña, según reveló en un podcast en 2026 con Kylie Kelce.

Por supuesto, fue un tema que conversó junto a su esposo antes de convertirse en padres.

La pareja se conoció en 2021 y en abril de 2023 anunció que llegaría al altar. Un año más tarde, logró llevar a cabo la ceremonia.