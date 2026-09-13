Charlize Theron defiende el cine frente a la IA

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CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y productora sudafricano-estadounidense Charlize Theron defendió al cine como un arte con una magia que "ninguna tecnología reemplazará" y que enfrenta la irrupción acelerada de las herramientas digitales y la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.

Durante su participación como ponente en el encuentro anual ´México Siglo XXI´, la actriz sostuvo que la comunidad cinematográfica "debe trabajar activamente para garantizar que ir a la sala de cine se sienta como un evento", al advertir -con firmeza- que el sector no puede dejar que esa mística colectiva muera ante las nuevas pantallas.

Respecto a la evolución del cine independiente y las plataformas de autor, la intérprete descartó cualquier riesgo de desaparición, al asegurar -de forma categórica- que los festivales de cine "nunca van a morir", apoyada en la convicción de que existe una comunidad de creadores lo suficientemente comprometida con defender la diversidad de miradas en el arte.

Theron cuestionó además los prejuicios comerciales y las etiquetas restrictivas que persiguen a las producciones de Hollywood, al señalar que no quiere que "las películas grandes sean tontas ni que las artísticas sean pequeñas" y al recordar que filmes fundamentales de su carrera como ´Monster´(2003) nacieron a partir de presupuestos reducidos.

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En cuanto a la incorporación de la inteligencia artificial en la creación audiovisual, la actriz reconoció su utilidad técnica para abaratar los elevados costos de producción, aunque enfatizó que su verdadera preocupación respecto a la tecnología actual recae en "la desconexión social" que genera en la juventud y en el ámbito familiar.

EQUIDAD DE GÉNERO,

NO CARIDAD

La artista abordó también la brecha de género que persiste en la industria audiovisual global, ante lo que exigió una presencia real de mujeres en puestos clave de dirección y decisión, mientras lamentó abiertamente que en diversos círculos del entretenimiento "a veces se hable de la equidad de género como si fuera caridad" en lugar de un derecho intrínseco.

La ganadora del Oscar concluyó su intervención al aconsejar a los miles de jóvenes reunidos en el recinto que busquen una profesión que les apasione genuinamente para que nunca se sienta como una carga pesada y enfatizó que en el terreno de la creación "cualquier forma de arte tiene que ser, antes que nada, para uno mismo".