logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?

Estudios de Ms Magazine y BBC destacan el incel horror como reflejo de problemas sociales y salud pública.

Por El Universal

Julio 27, 2026 05:55 p.m.
A
El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el incel horror?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El cine de suspenso y terror atraviesa un viraje temático donde la figura del villano abandona los parámetros de lo sobrenatural para encarnar dinámicas de la realidad cotidiana.

      Cine incel horror: origen y características

      Esta variante narrativa, denominada en la industria del entretenimiento como "incel horror" (o terror incel), posiciona el origen de la amenaza en personajes masculinos marcados por el aislamiento digital, la frustración afectiva y la adopción de ideologías de misoginia extrema.

      De acuerdo con los análisis culturales de la publicación especializada "Ms. Magazine", esta vertiente expone cómo el núcleo de la tensión dramática no proviene de entes fantásticos, sino de la creencia irracional de poseer un derecho sobre el cuerpo, la autonomía y las decisiones de las mujeres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La perspectiva cinematográfica aborda la radicalización en foros de internet como una problemática de salud pública y seguridad humana.

      Análisis y contexto sociológico del incel horror

      Por su parte, la revisión analítica del servicio público de comunicación BBC señala que el subgénero funciona como un espejo sociológico que desmitifica los tropos clásicos del asesino enmascarado para retratar una violencia latente dentro del tejido urbano.

      Para comprender la evolución conceptual de esta tendencia en el circuito cinematográfico, los registros y reseñas críticas de la plataforma especializada "Ms. Magazine" destacan cinco producciones clave que desglosan la masculinidad tóxica en la pantalla:

      - "Obsesión" (2026): Examina de forma directa la psique de un hombre incapaz de gestionar el rechazo sentimental, derivando en conductas obsesivas y de acoso.

      - "Compañera perfecta" / "Companion" (2025): Desarrolla una trama centrada en las dinámicas de control absoluto, la manipulación tecnológica y la resistencia de la protagonista.

      - "Hombres" / "Men" (2022): Utiliza elementos del terror folk y surrealista para exponer las diversas manifestaciones de la misoginia que enfrenta una mujer en aislamiento.

      - "No te preocupes cariño" / "Don't Worry Darling" (2022): Muestra comunidades virtuales idílicas creadas por hombres resentidos que buscan someter a sus parejas a realidades simuladas.

      - "Taxi Driver" (1976): Funciona como un antecedente histórico pionero que retrata la alienación urbana masculina, la paranoia y el tránsito progresivo hacia el conflicto violento.

      El estudio de este catálogo evidencia un cambio en las convenciones de la ficción audiovisual, privilegiando la crítica social sobre el susto convencional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el incel horror?
      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el incel horror?

      El miedo en pantalla cambia de rostro: ¿qué es el 'incel horror'?

      SLP

      El Universal

      Estudios de Ms Magazine y BBC destacan el incel horror como reflejo de problemas sociales y salud pública.

      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México
      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México

      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México

      SLP

      El Universal

      La cuarta temporada de LCDLFM inició con la interacción destacada entre Karina Torres y Aldo Rendón.

      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026
      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026

      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El cantante expresó su desánimo por no ser invitado a los shows musicales del Mundial 2026.

      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez
      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez

      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez

      SLP

      El Universal

      Familia Loaiza Martínez eligió tatuajes de mariposa para recordar a Mary tras su fallecimiento.