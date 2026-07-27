logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México

La cuarta temporada de LCDLFM inició con la interacción destacada entre Karina Torres y Aldo Rendón.

Por El Universal

Julio 27, 2026 05:42 p.m.
A
Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La inevitable química que ha surgido entre Karina Torres y Aldo Rendón en "La casa de los famosos México", no ha pasado desapercibida para los televidentes del reality pues, aunque son conscientes de que pertenecen a diferentes habitaciones, en menos de 24 horas, han mostrado la buena química que existe entre ellos.

      Inicio de la cuarta temporada de LCDLFM y primeras impresiones

      La cuarta temporada de "LCDLFM" ya comenzó, tras un año del estreno de la última edición; expectantes, los seguidores del reality show de Televisa ya han hecho sus primeras impresiones, en redes sociales y, entre los puntos más positivos, rescatan la buena química que está surgiendo entre "la Licenciada Karina" y el estilista de las estrellas, Aldo Rendón.

      Desde esta mañana, en el 24 / 7, los seguidores del reality han desentrañado que, más allá que las alianzas, hay participantes que, fraternalmente, ya han conectado, como sucede entre Karina Torres y Aldo Rendón.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Interacciones y bromas entre Karina Torres y Aldo Rendón

      A pesar de pertenecer a diferentes habitaciones, en las interacciones que refleja el 24/7, han demostrado la identificación que les permite estar, prácticamente, todo el tiempo que transcurre compartiendo entre los dos.

      Aún sin que, antes de su ingreso a "LCDFLM" no se conocían, Rendón ha sentido la confianza de bromear con "Kari" solicitándole que se lave el cabello porque le luce "ceboso".

      También han hablado del potencial de Torres de encontrar una buena pareja, ahora que se encuentra en la soltería, cuando la competencia termine.

      La influencer, y también emprendedora, pues cuenta con una agencia de viajes, fue quien descubrió que Fede Vigevani fue quien escondió los rollos de papel de baño y, cuando Aldo, se percató -luego de hallarlos, que "la Licenciada" llevaba varios de ellos en sus manos, para depositarlos en el baño, optó por caricaturizar el momento y preguntarle a "Kari" si tenía problemas estomacales".

      Las risas y buena química que su interacción ha producido, conminan a los televidentes a creer que son una gran dupla y, a un día de comenzar el reality, apuestan porque serán los dos grandes finalistas de esta edición.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México
      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México

      Dupla Karina Torres y Aldo Rendón destaca en LCDLFM México

      SLP

      El Universal

      La cuarta temporada de LCDLFM inició con la interacción destacada entre Karina Torres y Aldo Rendón.

      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026
      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026

      Cristian Castro, desilusionado de no haber cantado en el Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      El cantante expresó su desánimo por no ser invitado a los shows musicales del Mundial 2026.

      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez
      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez

      Familia de Kimberly Loaiza rinde homenaje con tatuajes a Mary Martínez

      SLP

      El Universal

      Familia Loaiza Martínez eligió tatuajes de mariposa para recordar a Mary tras su fallecimiento.

      Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en examen de la UNAM
      Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en examen de la UNAM

      Tiktoker desata polémica por pedir hacer trampa en examen de la UNAM

      SLP

      El Universal

      Tras las protestas de aspirantes rechazados, el video del tiktoker volvió a viralizarse y reavivó el debate sobre la transparencia del examen.