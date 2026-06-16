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Vinculan a proceso a Andrés Tovar por fraude a Imagen Televisión

Tovar asegura defender sus derechos de autor y confía en que el proceso legal esclarecerá los hechos.

Por El Universal

Junio 16, 2026 05:17 p.m.
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Vinculan a proceso a Andrés Tovar por fraude a Imagen Televisión
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- Los últimos días han sido complicados para Maite Perroni y su esposo, el productor Andrés Tovar, luego de que éste fue vinculado a proceso por un presunto fraude contra de Imagen Televisión y falsedad de declaraciones.


      La vinculación a proceso no quiere decir que sea culpable, sino que es una figura contemplada en la ley con el que se determina la existencia suficiente de pruebas para que una persona sea sometida a un proceso legal.

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      Tampoco significa que obligatoriamente la persona debe ser ingresado a prisión, sino que por medio de otros recursos, como un amparo, puede enfrentar el proceso en libertad.
      Ahora, tanto la defensa como la parte acusatoria deben recaudar las pruebas necesarias, las cuales un juez determinará cuáles acepta y no, para continuar después con el proceso.
      A Tovar, quien colaboró en programas como "Sale el sol" y "Acércate a Rocío" se le señala por su participación en un presunto fraude económico en contra de la televisora.
      Todo inició en 2024, cuando el productor apuntó que Imagen Televisión le debía pagos por su trabajo y al no encontrar respuesta positiva, decidió demandar por lo civil.
      "Catorce meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal", dijo el propio creativo en sus redes sociales, dando su versión al respecto.
      El fraude procesal es señalado cuando presuntamente uno de los involucrados habría incurrido en engaños y manipulaciones en el proceso, a fin de tener una resolución favorable.
      Tovar asegura haber sido creador de los proyectos en que trabajó durante cientos de horas (más de 5 mil) y que no le fueron pagadas.
      "Creo firmemente que defender el trabajo realizado, exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución, ni de criminalización. Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso", apuntó.

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