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Claudia Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas

Sheinbaum recordó la influencia de Cárdenas en la izquierda y anunció un homenaje oficial.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 05:04 p.m.
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Claudia Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas
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      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió este jueves al Panteón Francés de la capital mexicana para despedir al histórico dirigente de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el miércoles a los 92 años, a quien recordó como una figura fundamental en la lucha por la democracia del país.

      "Venimos a abrazar a la familia", expresó la mandataria al ser abordada por medios locales a su llegada al recinto funerario alrededor de las 12:25 hora local (18:25 GMT), donde se reunieron familiares, amigos y representantes de distintas generaciones de la política mexicana.

      "Tristeza, pero al mismo tiempo lo recordamos con mucho cariño, mucha dignidad y congruencia", declaró Sheinbaum, quien permaneció unos 45 minutos en el lugar y destacó que su legado es de "democracia".

      Entre los asistentes al velorio del político mexicano estuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo del dirigente fallecido y actual jefe de la Oficina de la Presidencia. 

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      Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana encabezó un homenaje a Cárdenas, en el que recordó su participación en el movimiento democrático de 1988 y su influencia en la formación de la izquierda mexicana contemporánea.

      Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), fue gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, en 1997.

      En 1988 encabezó una candidatura opositora que desafió el prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en unas elecciones marcadas por denuncias de fraude y cuyo resultado oficial dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

      Un año después, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante décadas fue una de las principales fuerzas opositoras de México y del que surgieron numerosos dirigentes que posteriormente se incorporaron a Morena, el partido gobernante.

      Sheinbaum, quien participó como estudiante en las movilizaciones que respaldaron la candidatura de Cárdenas en 1988, recordó este jueves que el dirigente acudió personalmente a buscarla para invitarla a sumarse a su movimiento político.

      La presidenta también adelantó que buscará acordar con la familia un homenaje a Cárdenas por su contribución a la vida democrática del país.

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