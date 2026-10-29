Joven motociclista muere tras chocar con vaca en Tanlajás

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TANLAJÁS.- Un joven de 17 años de edad que andaba en motocicleta perdió la vida luego de chocar contra una vaca que se atravesó en su camino, en la carretera Tanlajás-El Barrancón.

El infortunado respondía en vida al nombre de Alfonso, quien era vecino de la localidad de Patalja, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con la información recabada, el miércoles, poco después de las 20:00 horas, Alfonso, a quien sus allegados llamaban "Ponchito", circulaba en una motocicleta sobre el eje estatal que va de Tanlajás hacia el ejido El Barrancón.

Sin embargo, en el trayecto se atravesó a su paso una vaca que andaba suelta y no le dio tiempo de frenar, por lo que se estrelló.

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Aunque el joven traía puesto el casco de protección, el impacto fue tan fuerte que sufrió múltiples fracturas.

El joven estuvo tendido sobre la vialidad durante largo tiempo, pues la única ambulancia que tiene el Ayuntamiento estaba averiada. Finalmente, se utilizó una camioneta particular para trasladarlo a un hospital, pero falleció en el trayecto.