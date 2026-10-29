¿Quién era Patrick Stewart?

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Antes de convertirse en el profesor Charles Xavier de "X-Men" o en el capitán Jean-Luc Picard de "Star Trek", Patrick Stewart dedicó buena parte de su vida al teatro. El actor británico, que murió a los 86 años, construyó una carrera de más de seis décadas que comenzó con las obras de William Shakespeare y terminó por llevarlo a dos de las franquicias más populares del cine y la televisión.

El histrión falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell. De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, el intérprete padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

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Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Stewart creció en una familia de clase trabajadora. Su acercamiento a la actuación ocurrió durante la infancia, cuando uno de sus profesores lo introdujo a los textos de Shakespeare.A los 15 años dejó la escuela y, después de formarse como actor, comenzó a trabajar en distintas compañías teatrales. En 1966 ingresó a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció durante años e interpretó personajes de obras como "Macbeth" y "Hamlet".-----De Shakespeare a "Star Trek"Aunque ya contaba con una extensa trayectoria teatral, su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: The Next Generation".Durante siete temporadas dio vida al comandante de la nave Enterprise, un personaje que se distinguía por su capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y la diplomacia. Décadas después retomó el papel en la serie "Star Trek: Picard", transmitida entre 2020 y 2023.En el año 2000 interpreto otro de sus personajes más conocidos: Charles Xavier, el profesor que dirige una escuela para jóvenes mutantes en "X-Men". Su interpretación lo acercó a una nueva generación de espectadores y lo llevó a compartir pantalla con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto y se convirtió en uno de sus amigos más cercanos.Stewart volvió a encarnar al personaje en distintas películas, entre ellas "Logan" (2017) y "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2022).Fuera de estas franquicias, participó en producciones como "Dune" (1984), "Excalibur" (1981) y "A Christmas Carol" (1999), además de mantener su vínculo con los escenarios teatrales.Interpretó al profesor Charles Xavier durante 22 años, desde el estreno de "X-Men" en 2000 hasta su última aparición en "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2022). Su trayectoria también le valió dos premios Laurence Olivier, un Grammy y nominaciones al Emmy, al Globo de Oro y al Tony.En 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero por sus aportaciones al teatro, disciplina a la que dedicó buena parte de su carrera.Su trayectoria también estuvo marcada por el activismo contra la violencia doméstica, una problemática que conoció durante su infancia. A través de distintas organizaciones, el actor apoyó iniciativas de protección a mujeres y menores.