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Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral

Mercedes y la FIA toman medidas para que Antonelli descanse y pueda competir el fin de semana.

Por AP

Octubre 29, 2026 04:12 p.m.
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Kimi Antonelli ausente en GP México tras enfermedad viral
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      Kimi Antonelli tiene una enfermedad viral y se perderá los compromisos con los medios del jueves en el Gran Premio de la Ciudad de México, informó Mercedes.

      El piloto italiano de 20 años tenía previsto reunirse con los medios el jueves por la tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 este fin de semana,

      "Kimi no se siente bien hoy mientras se recupera de una enfermedad viral", indicó la escudería Mercedes en un comunicado. "Como medida de precaución, la FIA lo eximió de sus obligaciones obligatorias con los medios para darle la oportunidad de descansar de cara al fin de semana. Esperamos que esté de vuelta mañana".

      Para asegurar el título por sus propios medios, Antonelli solo necesita terminar noveno el domingo.

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      Si se corona, se convertirá en el primer piloto italiano en ganar el campeonato mundial de F1 desde Alberto Ascari en 1953.

      Antonelli viajó a México tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el fin de semana pasado.

      El piloto de Cadillac Valtteri Bottas también se perdió los compromisos con los medios del jueves debido a una enfermedad.

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