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Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur

Ancelotti apuesta por la renovación generacional tras el Mundial decepcionante.

Por AP

Octubre 29, 2026 04:16 p.m.
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Ancelotti acelera el recambio en Brasil con una convocatoria joven para Japón y Singapur
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      RÍO DE JANEIRO (AP) — Carlo Ancelotti anunció el jueves su convocatoria para los amistosos de Brasil contra Japón y Singapur en noviembre, y volvió a apostar en gran medida por la juventud mientras los pentacampeones del mundo continúan su reconstrucción tras un decepcionante Mundial.

      Ancelotti apuesta por la renovación generacional

      Brasil disputará amistosos en Singapur contra Japón el 14 de noviembre y, tres días después, contra los anfitriones. En total, la lista incluye a nueve jugadores en edad olímpica y a 15 menores de 23 años, lo que refleja un impulso agresivo hacia la renovación generacional.

      Exclusión de jugadores de clubes en lucha por títulos

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      Para acomodar a los clubes locales inmersos en ajustadas carreras por el campeonato, el cuerpo técnico optó por prescindir de futbolistas de equipos que compiten directamente por títulos nacionales, lo que dejó sin representación a grandes como Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro.

      Convocados:

      Porteros: Bento (Al-Nassr, Arabia Saudí), Lucas Perri (Torino, Italia), Pedro Morisco (Coritiba)

      Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter Milan, Italia), Douglas Santos (Zenit, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra ), Jair Cunha (Nottingham Forest, Inglaterra), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco, Francia), Vitor Reis (Manchester City, Inglaterra), Wesley (Roma, Italia)

      Centrocampistas: André (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United, Inglaterra), Bruno Guimarães (Arsenal, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa, Inglaterra), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk, Ucrania)

      Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk, Ucrania), Allan (Manchester City, Inglaterra), Estêvão (Chelsea, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España), Rayan (Bournemouth, Inglaterra), Endrick y Vinícius Júnior (ambos del Real Madrid, España)

       

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